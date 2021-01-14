奇幻催淚愛情電影《我在時間盡頭等你》即將於15日浪漫上映，由李鴻其與李一桐共同主演，電影描述李鴻其為拯救戀人性命，不顧一切重置時間，但代價卻是這個世界有關自己的痕跡將消失。

電影除了改編自破百萬點擊率的同名小說，更找來了實力派歌手楊宗緯與金曲歌后LaLa徐佳瑩獻聲，兩人分別為電影獻唱同名主題曲及片尾曲。

徐佳瑩以溫柔細膩的唱腔演唱片尾曲〈在你不知道的時間裡愛你很久〉，詮釋這段深情守護，跨越時間、生死的愛情故事，她日前在社群分享自己對於電影的想法，她說：「這首歌裡，有最溫熱的愛意。這部電影，有最治癒的愛情。」

而憑藉細膩的聲線和極強的感染力，被譽為「催淚歌神」的楊宗緯此次為電影獻唱同名主題曲，以低沉醇厚的歌聲伴隨著MV電影片段，加上催淚歌詞和旋律，讓影迷聽了感動。

如同歌詞所說：「有個人愛你，哪怕被忘記，至少擁有相遇過的運氣」不但詮釋出電影中李鴻其為愛堅守、無悔付出的心聲，更讓許多網友想到自己的故事，愛上了就奮不顧身，彷彿眼中只有對方。而讓無數網友共鳴的楊宗緯則說：「希望大家都能早點遇到對的人。」

(中時 )