美國上周初領失業金人數意外創下近4個多月來新高紀錄，來到97萬人，遠高於市場預期以及前值，若以美國續領失業金人數來看，來到 527.1 萬人，同樣高於市場預期的 500 萬人，顯示美國就業市場數據仍有很大壓力。美股周四(14日)開盤上漲25.20點、以31,085.67點開出，隨後上漲至近百點，台積電ADR股價開盤大漲近6%。

截至台灣時間14日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲79.98點或0.26%、暫報31,140.45點；標普500指數上漲7.73點或0.20%、暫報3,817.57點；那斯達克指數上漲65.86點或0.50%、暫報13,194.81點；費城半導體指數上漲51.89點或1.73%、暫報3,043.84點，站回3,000點關卡以上。

4大科技巨頭表現除蘋果之外皆上揚，電動車大廠特斯拉股價下跌13.62美元或1.59%、暫報840.79美元，至於近日人事地震的美國半導體巨頭英特爾，股價上漲1.60 美元或2.82%、暫報58.56美元。至於台灣時間14日才公布去年第四季亮眼成績單的台積電，ADR股價下跌7.11美元或5.96%、暫報126.45美元；聯電ADR股價上漲0.18美元或2.02%、暫報9.07美元。

美國總統當選人拜登預期在美東時間周四晚間公布上兆美元經濟刺激法案細節，美媒獨家揭露，拜登助理透露給美國國會議員，這筆新紓困案規模將達2兆美元。儘管民主黨目前完全執政，但參議院共和黨人多次表明不願支持大規模經濟刺激法案，拜登與民主黨仍希望趕快通過新紓困案，協助美國經濟復甦有支撐力道。

(中時新聞網)