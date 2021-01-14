創刊34年的《新新聞》周刊，14日宣佈將於2月4日1770期發行後，停止印行紙本雜誌，未來將轉型為網路媒體。《新新聞》在每週四出刊，是一份探討台灣政治、經濟、社會、文化及國際關係的新聞性周刊，《新新聞》也將成為《壹週刊》後又一個轉型為網路媒體的知名新聞雜誌。

《新新聞》14日發布聲明表示，媒體的大環境正在改變，從只有紙本的年代來到如今網路傳播時代，讀者閱讀習慣已有鉅大轉變。面對紙本零售及訂閱的整體衰退趨勢，必須積極轉型，從品牌、內容、團隊及社群整體思考，而非只憑藉單一媒介與傳播形式。宣佈暫停印行周刊紙本，也代表積極迎向一個新的傳播時代。

《新新聞》於1987年3月12日創刊，取名《新新聞》為的是希望在新聞素材的選擇上有別於「舊新聞」。核心人物包括王健壯、南方朔（本名王杏慶）、司馬文武（本名江春男）、周天瑞、胡鴻仁等資深媒體人。2017年4月時，《風傳媒》董事長張果軍買下100%的《新新聞》股份，目前為《新新聞》的董事長兼社長。

與《新新聞》相關的爭議事件，最著名者為2000年11月16日第715期報導，指稱當時的副總統呂秀蓮「嘿嘿嘿」說總統陳水扁與立法委員蕭美琴有曖昧關係，被提起告訴，最高法院判決敗訴定讞。

《新新聞》在聲明中表示，線上品牌將繼承「為自由報業做先鋒、民主社會奠基石」的核心理念，延續、更聚焦在決策者所關心的重大公共議題、具有資訊增量的原創深度報導，以及無私無懼的批判精神。然而《新新聞》也不排除未來再出紙本雜誌，將待重新整備後，再進行整體規劃。

(中時 )