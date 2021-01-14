為擴大挹注社會安全、災害防救人力，內政部自今年1月12日起，開放83年次以後役男，可申請服「警察役」及「消防役」，並可選擇至消防署、空勤總隊、調查局、海巡署、警政署、移民署、矯正署等需用機關服役，員額共有4600人。

內政部表示，去年83年次以後役男得以社福、外交、體育、文化、原鄉發展及科技研發專長，申請服一般及研發替代役，但警察役與消防役，只有宗教、家庭因素替代役可以申請。考量警消需用機關迫切人力需求，日前行政院已核定，在今年開放83年次以後役男得申請服警察役及消防役，讓役男有更多元服役選擇。

內政部指出，今年替代役實施總員額為1萬8500人，其中含82年次以前出生役男1400人，及83年次以後出生役男1萬7100人(含研發替代役2800人)，役別有研發替代役、警察役、消防役、社會役及公共行政役等。

內政部說，今年一般替代役部分，上半年自1月12日至5月31日受理申請，不限學歷，預計3月份開始徵集，依申請順序入營，並於入營後結合學經歷及民間專長媒合分發各機關；另研發替代役部分，則於今年1月4日至9月28日受理申請，有意願的役男，記得把握機會申請。

(中時 )