情侶在交往過程中難免發生摩擦，若問題沒有好好處理、溝通解決，恐一發不可收拾，甚至鬧上法庭。一位女網友發文控訴，自己交往四年的男友突告她詐欺，對方列出一張表格整理出這四年來花在自己身上的所有花費，共花了65,000元，支出細項包括吃飯、釣蝦、生日餐等等。這不僅讓女方無法接受，連檢察官開庭時也不禁笑出來，「妳怎麼會跟這種人在一起？」

「沒碰過你這麼不要臉的！」原PO在匿名粉專「靠北男友2.0」上表示，近日被交往四年的男友提告詐欺，氣到想罵髒話。因為對方提告原因竟想向她討回交往期間的所有花費，甚至還列出一張消費支出表單，詳細記載了包括去釣蝦、吃飯、買生日蛋糕，及其他平時的開銷，一共65,000元。

原PO氣炸直呼，「你哪來的勇氣啊？你知道連檢察官、法警都在笑嗎？」表示檢察官開庭時還問她，怎麼會跟這種男友在一起？讓原PO相當無奈，只能回說「我眼睛瞎了！」最後，原PO表示「別讓我碰到你，我一定賞你幾個耳光。」

貼文一出，網友對此也表示相當震撼，更有人計算出，4年花費65000，平均一個月才花1355元，反而覺得「也太好養了吧！」網友表示，「以後還是找AA制的吧…傻眼欸」、「4年才花65000，妳真的該檢討」、「你很省很好養耶。申請表在哪？怎麼辦這個月費方案？」、「可能當初受理的派出所警員也在笑」。

不少網友也好奇「平均一個月才1355元，吃魯肉飯嗎？」、「到底怎麼算的，每次都記起來上傳雲端？」不過也有人認為，一個巴掌拍不響，原PO一定也有惹到男方的點，不能只挑對一方有利的來說。

(中時新聞網)