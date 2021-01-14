2021金馬奇幻影展邁入第12屆，14日公布主視覺，本屆邀請台灣知名設計師王宗欣操刀設計，廖安珽擔任文字設計，以「超甜美、超現實」的概念出發，請觀眾打破想像界限、解開束縛，一起探索驚奇萬分的電影世界。

擅長繪畫與新媒體藝術的王宗欣，曾擔任第54、55屆金馬獎頒獎典禮包裝執行創意總監。他表示從小熱愛奇幻故事，總是被充滿誘惑、宛如禁果的故事吸引，而成癮於甜美又危險的未知恐懼中。因此這回他在主視覺中把看似甜美的檸檬、奇異果、百香果、葡萄柚等水果，幻化成帶有眼睛、利齒的怪物禁果。

在馬兒的帶領下，讓奇幻種子萌芽生長和現實纏繞，突破觀眾想像界限之餘，也改變觀看的方式，象徵著奇幻影展帶來的精彩節目，以及獨一無二的觀影體驗，在影迷心中綿延不絕地傳遞下去。2021年金馬奇幻影展將於4月9日至18日展開，選片指南將在3月27日舉辦，並於3月28日正式開賣。

(中時 )