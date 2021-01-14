大陸河北省近日爆發新冠肺炎疫情，更下令對石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理。不幸的是，前女團「F4」成員劉樂妍恰巧就住在河北省的廊坊市，今(14日)更在微博曝光樓下鄰居一家人被救護車帶走的驚恐畫面，害怕自己也會感染新冠肺炎。

37歲台灣女星劉樂妍，這陣子都住在河北省廊坊市，她今日更在微博透露疫情狀況，指社區群組炸了鍋，因為樓下的超市老闆一家人全部被救護車帶走。最可怕的是，原來樓下超市老闆疑似是密切接觸者，包括她自己，全社區的人都曾跟老闆接觸過。

樓下鄰居全家人都是密切接觸者，劉樂妍曝光鄰居被帶走的驚悚一幕。(取自劉樂妍微博)

隨後劉樂妍也曝光了一段超市老闆全家人被救護車帶走的現場直擊4秒影片，崩潰寫下：「本來以為病毒離我很遠，結果在樓下，哎呦我去，我每次還跟他聊天聊這麼久。現在他們一家都被帶走了。全部人都趴在樓上往下看，小賣部老闆被120帶走。」還透露超市老闆摸過她的食材。

劉樂妍曝光的影片也引發大陸網友熱議，不少人就留言安慰她放寬心，「沒事不慌，他們測出來陽性才會抓你們」、「別炸鍋，你們社區被封的可能性極高。你們屬於密切接觸者的密切接觸者」、「他只是密接，不是陽性，怕啥」、「沒事的！注意自我隔離就行」。

(中時新聞網)