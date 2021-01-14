股市行情飛漲，台積電股價一度飆上600元，卻有投資人十分苦惱。一名新婚人妻透露，老公把小倆口的存款「All in」在台積電股票上，投資金額約300萬。結果，雙方家長現在猛追殺夫妻倆的買房進度，還說要跟著去看房，讓新婚人妻焦慮得不知該如何是好。

一名新婚人妻在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文指出，她和老公新婚不久，計畫買房，小倆口存約268萬左右，娘家和婆家也資助總額50萬元作為買房基金。結果老公「All in」台積電，一口氣買了5張股票約300萬元，還說

「一定會賺，房子不急，台積電比較急」。

結果，現在戶頭只剩下存款13萬元，然後，婆家娘家的長輩一直在詢問買房進度，還問什麼時候要去看房，他們也要跟。焦急的原PO十分苦惱，求助網友給建議，「請問我該怎麼辦？直接跟他們說老公all in 台積電，我們沒錢了嗎？」

一口氣All in台積電股票300萬，文章PO出後，網友紛紛留言討論，「一次就梭哈心臟夠強大，希望見好就收」、「剩13萬也買零股才算all in」、「看是住透天，還是小"套"房，記得再上來分享」、「買在最高點，妳老公也太強大心臟了」、「現在進場要拼800喔！」、「相信老公！相信護國神山台積電！」

(中時新聞網)