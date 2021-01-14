繼此前大舉抓捕逾50名泛民派人士後，港警國安處昨日又以涉嫌協助12名港人偷渡越境為由，拘捕在台灣開設「保護傘」餐廳、香港九龍城區議員黃國桐、學聯前副秘書長何潔泓等11人，其中還包括一名烏克蘭籍男子Kyrylo，預料相關人等將遭通宵扣查，不會獲准保釋。陸委會昨則呼籲相關方面，不要變本加厲政治打壓異議人士。

陸委會發言人邱垂正昨在記者會上表示，國際社會跟台灣都密切關注此事件，呼籲相關方面要以包容、理性的態度面對人民的訴求，不要再變本加厲政治打壓異議人士。

綜合港媒報導，此波拘捕行動，警方國安處於多區以「協助罪犯」罪名共拘捕8男3女，年齡介於18歲至72歲。被捕人士已被警方扣查。據了解，相關被捕人士均涉及此前12名港人潛逃台灣一案，包括接送人士及窩藏安排，以及資助金額，由數千至數萬港元不等。

身為律師的黃國桐14日上午6時在臉書透露，「國安大概06：10到我家，暫不知哪（那間）警署」；隨後不久就被押至在九龍城的議員辦事處搜查，直到上午11時許；港警拘捕黃國桐時，黃雙手被反鎖並大聲疾呼，「民主、法治、人權，堅持，香港人不要放棄；堅持民主法治人權，不要放棄」。

據悉，黃國桐在反送中運動期間，曾多次以義務律師身分協助被捕年輕人，而他在台灣也發起所謂「保護傘」行動，開設「保護傘」餐廳，協助已前往台灣的港青在台找工作、生活。

此外，何潔泓也在臉書表示，其母親張靜恩昨早同樣被國安處上門拘捕。另外，獨立音樂人霍朗齊也於臉書表明，自己已經被逮捕。據了解，被捕的還有伍盈俊、楊天兒、周盈、曾卓賢、Kyrylo、江深銘、張殿鍈以及關慧思等；其中伍及楊2人身分疑為學生、張殿鍈則為黃國桐鄰居，Kyrylo則是被捕人士之中唯一外籍人士，在港從事餐廳工作。

12名港人涉嫌偷渡越境至台灣一案，已於2020年12月30日宣判，當時深圳市鹽田區人民法院分別判鄧棨然與喬映瑜，有期徒刑3年及2年；而前「香港故事」成員李宇軒等8年被判處7個月。另外2名未成年犯則被移交香港警方跟進。

(旺報 )