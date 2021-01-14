今年3月，台北信義區國貿大樓10樓，外貿協會總部據點，即將成立一個新的單位—「創新業務中心」。這個初期編制20餘人的單位，未來將成為貿協引領產業數位轉型的大腦，目標成為「產業界的網紅」。

談到這個新組織任務，外貿協會董事長黃志芳表示，這個單位以後要做臉書、Linkedln、tweet等社群經營，找出過去未接觸的新國外買主，擴大客戶圈子。並藉由網路互動經營，衝高流量，「再從中獲取有意義的資訊。」

這就是貿協所謂做產業界網紅意思，除在社群上經營產業關係，帶進新買主，中心會做「數位追蹤」，收集大數據，再進行分析，提出黏住客戶方式，同時為產業界提供精準媒合。黃志芳還說，之後會針對如工具機等不同產業，建立不同服務小組，協助中小企業做國際行銷。

中心編制會有3個組，分別是產業創新組、數位行銷組與創新實驗室。黃志芳更提到，中心最重要的工作是尋找「新的業務模式」，引進新的商機。像這次2035年E-Mobility Taiwan(台灣國際智慧移動展)，打造電動車生態系做法就是。

創新業務中心預計有20多名成員，這位貿協大家長說，其中7成採對內選才，3成從外面進用，並會找數位高手來帶領。貿協本就有數位商務處，各單位也有資訊人才，先鼓勵自我推薦，透過內部評量優先選用。外部人才，則借助顧問公司使用科學性的人才評鑑機制來選拔。

現行貿協徵才都得經過公開考試，有一定的語文與專業科目，錄取率低。但黃志芳強調，對外評鑑聘用是增加另一種選才管道，錄用一樣是正式人員。

為何成立數位組織培育自己人才？黃志芳說，現有數位業務多採外包，雖可推動工作，但永遠無法建立自己的核心技能。因此，創新業務中心就肩負建立自己數位核心人力任務。以後也會逐步擴編人工智慧資訊、數位分析等相關人才。

他形容創新業務中心，就如同1980年代的大陸深圳經濟特區，20年後引領中國到處都是深圳特區，也希望這個中心帶領貿協與產業成功數位轉型。

(中時 )