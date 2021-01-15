Galaxy S21共推出紫、灰、白、粉4色選擇。（三星提供）

Galaxy S21 Ultra新配置兩顆遠距鏡頭，共有銀、黑兩色選擇。（三星提供）

「最佳導演」功能，能預覽、切換，及選擇最佳鏡頭進行錄影。（三星提供）

「AI防手震變焦」透過AI技術，讓焦點保持在畫面中央，將手震造成的模糊減至最低。（三星提供）

Galaxy Buds Pro可阻隔高達99%的外部噪聲，提供沉浸式的絕佳聆聽。(三星提供）

三星電子於2021年初發表全新行動裝置陣容，包括旗艦機皇Galaxy S21、S21＋，及Galaxy S21 Ultra，加上配件裝置Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器，進一步優化個人娛樂創新體驗。Galaxy Buds Pro耳機則於1月21日在全台各大通路上市。

全球受環境劇變衝擊，去年整體智慧型手機市場下滑，全球市場研究機構TrendForce調查，2020年智慧型手機市場年衰退11％，但據IDC（國際數據資訊）報告，三星品牌在2020年Q3出貨量年增2.9％，市占率達22.7％，位居世界第1。

此外，鑑於5G手機市場成長可期，三星Galaxy S20+ 5G也榮登2020上半年全球最暢銷的5G手機，占比達9％；Galaxy S20 Ultra 5G則排名第2，全球市占8％。整體統計三星S20系列三雄，已囊括全球5G智慧型手機營收達22％。

絕美紫白粉色

相較於去年Galaxy S20推出的星空灰、晴空藍、晴空粉3色，今年Galaxy S21共推出紫、灰、白、粉4色；Galaxy S21+共有銀、黑、紫共3色；Galaxy S21 Ultra有銀、黑兩色選擇。

最佳導演錄影功能 一秒變直播主

當我們遠距離觀賞演唱會時，台上主角的生動表情與肢體動作，或是整體舞台的磅礴場景，都想紀錄在同支影片中，全新功能「最佳導演」，讓使用者可在錄影途中，據自身需求快速切換廣角、超廣角、遠距等不同鏡頭，且可即時預覽每顆鏡頭不同視角的拍攝畫面。此外，開啟「直播錄影模式」，可以前、後鏡頭同時錄影，選擇子母畫面或左右分割，一秒化身直播主，可邊錄影邊與觀眾互動，也豐富美食、旅遊行程錄影體驗。

S Pen融入S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra為Galaxy S系列首款支援S Pen的智慧型手機，提供書寫功能、懸浮翻譯等操作。

S21 Ultra新增防手震光學變焦、對焦小幫手

Galaxy S21 Ultra配置兩顆遠距鏡頭，除了擁有100X的超高倍變焦，提供更佳的成像品質外，這回也新增AI防手震變焦功能（Zoom Lock），提升遠距構圖穩定度，輕鬆瞄準標的物。另「對焦小幫手」功能，提供近距離拍攝文字時，也可容納更廣的景深範圍。

Galaxy Buds Pro打造沈浸式影音體驗 SmartTag防丟隨身物

「Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機」，為三星首款入耳式ANC主動降噪耳機，可阻隔99％的外部噪音，提供絕佳沈浸式聆聽，也支援抗風噪功能，即便在吵雜戶外也不受干擾，而360度的環繞音效，更能感受劇院級的3D環繞音場效果。此外，全新的「語音偵測」功能，當耳機偵測到配戴者進行對話時，會自動關閉ANC環境音效，讓外界對話不受耳機音效所干擾。

「Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器」，則可結合手機SmartThings Find APP，當尋找鑰匙、錢包，甚至家中寵物等重要之物時，能透過藍牙連結，顯示失物所在位置。

(中時 )