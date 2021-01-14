俗話說一樣米養百樣人，有些人親和力強好相處，有些人卻是高冷傲嬌難以親近，但並不是好親近的人就心腸好，冷若冰霜的人就心機重，尤其是這4星座，雖然好相處卻難以交心，背後原因跟他們洞察力強，容易看穿一切大有關係！

天蠍座：

天蠍座性格高冷，在人際關係上不輕易對人主動，要想和他們交心必須要付出極大的耐心和時間，但並非他們傲驕瞧不起人，高冷只是天蠍座的保護手段而已，在充分了解對方的為人之前，他們不會輕易敞開心扉，加上天蠍座洞察力強，往往能一眼看穿對方是否別有居心。

水瓶座：

在人際相處中，水瓶座是個友好的人，只要對方出自善意，他們基於禮貌都不會拒絕，但水瓶座卻不一定會和對方交心，他們對感情要求非常高，除了彼此三觀要一致，人品也要好，加上水瓶座心思細膩，要是發現對方居心叵測的刻意親近，反而會產生厭惡。

雙魚座：

人際關係中，雙魚座最看重真心，對待友情和愛情也是如此，別看雙魚座平時待人客氣和善，但真正能通過他們認可的人並不多，要是對方虛情假意，他也不會輕易交心，畢竟他們十分理性，不會隨意動搖自己的信念，更不是隨便就能被幾句甜言蜜語撩走的人。

巨蟹座：

外界都認為巨蟹座很傻很好騙，但其實這一面只針對自己信任的對象，不熟的人根本佔不到巨蟹座的便宜，因為他們只有在面對在乎的人才會感情用事，加上巨蟹座敏感多疑的個性和卓越的洞察能力，他們很難交心，要是察覺不到對方的真心誠意，要真正走進巨蟹內心的人寥寥無幾。

(中時新聞網)