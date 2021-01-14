全球晶圓代工龍頭台積電日前股價衝破600元，台股與美股ADR合計市值一度達5521.6億美元，成為全球第10大企業。但有資深媒體人假設想，若台積電不是前總統蔣經國時期成立，而是分別在前總統李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文總統任內設立，會出現什麼樣的結果，並提出假設結果推論，卻讓看完的網友忍不住笑翻。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」14日在臉書貼文表示，近日有文章提到台積電是蔣經國、孫運璿和李國鼎留給台灣的遺產，此話不假，但從另外一個角度看，台積電若是不同的總統、政黨執政成立，結果會有甚麼不一樣嗎？

首先，如果台積電是在李登輝任內成立的，那毫無疑問，李登輝會將之納為「黨產」的一部分。然後在執政的後期，慢慢地落入到私人的手上，或者被拆解、變賣。剩下的，則因為現在的討黨產被清算，因而陷於停擺。

若是在陳水扁任內成立的呢？那扁政府應該會推動「高科技產業整併」，台積電也是整併別人會被整併的一部份，端看其送了多少錢給扁家。如果是送錢比較多的，那會整併別人，送錢比較少的，不知道會落到哪個送錢比較多的企業主手上，變成雞肋。

如果是馬英九時期成立的呢？那馬英九應該會找一個在學術界很有聲望、但沒有實務經驗的蛋頭學者來操盤。八年下來把資本額賠光，公司就不見了，或者變成得被紓困拯救的對象。

最後，若是現今蔡政府時成立的，應該會找一些綠色企業、金主募資，把晶圓產業列為政府最重要發展的產業，國發基金大量出資，然後把最重要的位子留下來，給綠營最重要的人卸任以後來擔任這個職位。

媒體人臉書粉專逆風的烏鴉臉書。(圖/翻攝自臉書)

有網友看完假設推論後表示，「薛丁格的台積電」、「如果是最後者，會不會也出現父親董事長，兒子總經理，老婆財務長，姨丈事務長，姊夫營運長...」。

(中時新聞網)