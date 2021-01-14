全球晶圓代工龍頭台積電14日法說會宣布好消息，不僅2020年第四季財報開出歷史新高紀錄，2021年受到客戶龐大需求推升，資本支出規模罕見大增45~62%，來到250億美元至280億美元，預料2020年至2025年年複成長率達10~15%，雖外資在台股連4日賣超台積電，股價也回落至600元以下，但台積電ADR股價卻大漲近10%，台指期夜盤大漲超過200點，離萬六關卡僅一步之遙。

截至台灣時間14日晚間11點25分，台積電ADR股價上漲11.01美元或9.23%、暫報130.24美元，創下歷史新高紀錄。台指期夜盤也受到激勵，上漲225點、暫報15,952點，離1萬6千點關卡僅一步之遙。

台積電本周以來遭到法人大砍持股，外資累積4日賣超逾54,345張，3法人累計賣超逾51,695張，雖然還有5家外資沒有把台積電目標價調至6字頭。

台積電2020年第四季毛利率為54.0%，營業利益率為43.5%，稅後純益率則為39.5%。5奈米製程貢獻2020年第四季晶圓銷售金額20%，7奈米及16奈米製程貢獻分別29%和13%，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的62%，較上季增加1個百分點。

台積電法說會展望大幅優於預期，特別是資本支出超乎預期，摩根士丹利率先調高台積電目標價至706元，成為聯博將台積電目標家列為800元後，成為首家將台積電目標價列入7字頭外資。

特別是資本支出大幅提高，超越所有外資預測，摩根士丹利等五外資首波出爐的評論和報告中，摩根士丹利率先調高台積電目標價至706元，為先前聯博高喊800元後，首家喊出「七」字頭的外資。

(中時新聞網)