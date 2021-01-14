前衛生署長楊志良因「開除染疫醫師說」引發軒然大波，醫界也群起攻之，不少網友更嗆楊不懂防疫、扯後腿。但其實去年疫情升溫時，楊志良就神準預言美國將會是疫情最麻煩的國家，且2周後就成真。

時間回到2020年3月11日，大陸疫情正持續升溫，且歐洲義、德、英、法等國也開始爆發，但美、加還未爆開，當時楊志良接受《TVBS》採訪時，就直言雖然歐洲這些國家會很麻煩，但接下來最麻煩的國家會是美國，不但疫情會大爆發，還會遠比歐洲慘烈。

楊志良當時指出，美國(2020)2月29日的CDC報告中，有3400萬人感染流感，死亡人數超過2萬人，原因就在於總統川普更本看不起流感，不撥流感公費，至於為何川普不在乎，因為統計下來，流感死亡率僅0.058%，相較於新冠病毒的1.94%致死率低了30倍。

楊志良說，川普輕忽的態度早讓美國防疫慢了一大拍，已經跟不上腳步，死於流感的2萬人中，有沒有人是因為新冠肺炎而死的都不知道，川普卻直到疫情蔓延才開始緊張，因此過一個月美國絕對一蹋糊塗。

當時楊志良的預測遭各方看衰，不少綠營支持者狂酸「乾脆改行當命理師」、「美國行動力很強，不會那麼慘」、「又在炒新聞」、「又在踩美國挺大陸」，就連沈富雄也直接在臉書斷言楊志良的「美國爆發說」會是誤判，認為美國不會比歐洲嚴重。而楊志良唯一失準的地方在於，在他預測後，僅過2周美國就全面爆發，而非一個月，更在4月初成為全球確診第一國家。

(中時新聞網)