Janet挺孕肚與劇中老公黃尚禾受訪。（粘耿豪攝）

Janet與正牌老公George都期待寶寶的誕生。（粘耿豪攝）

Janet正牌老公George現身探班。（粘耿豪攝）

Janet挺孕肚與劇中老公黃尚禾受訪。（粘耿豪攝）

Janet挺孕肚受訪。（粘耿豪攝）

謝怡芬（Janet）、黃尚禾在熱播中的HBO Asia影集《戒指流浪記》飾演一對假面夫妻，雖然劇中是怨偶，兩人戲外卻變成亦師亦友的麻吉。看著Janet拍完戲後懷孕、1個月後即將產下第二胎，黃尚禾笑說自己也很有「參與感」，預產期在2月19日農曆新年期間的Janet故意裝吃醋笑說：「他今天第一個打招呼的對象，竟然是我肚子裡的寶寶而不是我！」兩人14日一起受訪，每次寶寶在肚子裡做「伸展操」，Janet就抓他的手去摸肚子。有趣的是，Janet的正牌老公George剛好滑著滑板車探班全程直擊，戲裡戲外老公首度逗趣同台！

黃尚禾坦言看到同劇的人夫宥勝、人妻Janet幸福模樣，以及他們聊到與各自小孩相處的過程，讓他不僅沒有因此怯步、恐婚，甚至還被「刺激」到「想婚」！他大方坦承與交往兩年的女友目前感情穩定，也有考慮結婚，「不過今年太趕了，加上還有疫情因素，我們也各自有工作在忙，工作上都還需要再努力一下」。他笑說，可能因《戒指》與婚姻話題有關，最近訪談總被媒體「逼婚」，「懷疑我媽有跟記者聯絡，怎麼大家都在幫她講話啦！因為我媽很急，從我2008年出國讀書，她就在問什麼時候可以抱孫子，看到身邊的人開始當阿嬤，她就很羨慕，經常給我看她抱別人孫子的照片！」

不過他說自己也確實超期待能早點生小孩當爸爸，尤其很想要生女兒，「我如果有女兒一定會寵到瘋掉！變成標準女兒奴」，聽得一旁的Janet直呼：「不可以！不能寵！」耳提面命不管男生、女生都應該是一樣的教育方法，像她小時候也沒有特別被當成女生來養，「孩子會找出自己的路線！」例如她的3歲兒子Egan出生至今就都沒有剪過頭髮，長髮造型常被當成小女生，「我們已經習慣了，他就是這樣的孩子，這也變成他的特色」。

Janet與老公因為想要享受迎接寶寶時的全然驚喜，堅持不要先知道胎兒性別，身邊親友已為此開賭盤，賭寶寶性別以及出生時間點，她笑說上一胎有朋友獨得兩萬多元，這次一注100元，才開賭盤一天，已經有3000多元，還有海外的親友線上付款硬是要下賭注，親友們大多猜測是女寶，她跟老公也都很期待是女兒，「但我有刻意把這樣的期待壓低，很怕到時候如果是兒子會太失望」。參與感超強的好友黃尚禾也猜測是女寶寶：「Janet之前不太吃甜食，最近開始很愛吃，人家不是說愛吃甜食可能是懷女生嗎？」

孕期進入最後一個月的Janet，雖然四肢看起來依舊纖細，但她說其實已經胖了約15公斤，最近開始有「真的懷孕了」的不舒服症狀，因胎兒已經大到會壓迫橫隔膜，導致經常很難呼吸，爬一層樓梯就很喘，加上胃食道逆流，寶寶又很愛在晚上她準備睡覺時開始「拉筋」擠壓、做大幅度伸展操，且一個晚上來個8、9次，導致她只能「坐著」睡覺。幸好她有個神隊友老公，「George是很好的爸爸，從我生第一胎時他就包辦了所有照顧寶寶的事，特別是一般人最不想做的例如清大便、洗屁股、換尿布，都是他主動做完，直到現在Egan戒尿布了、半夜上廁所，也都是他在帶」，聽得黃尚禾頻頻點頭稱讚，並放話自己將來也肯定會是另一半的神隊友。

閒不下來的她，打算持續工作到生產前為止，因為目前手邊有女性紀錄片正在進行，也持續在寫書、寫劇本，「我不太想要停下來，如果我現在閒下來，有一個月不知道自己要幹嘛」。

(中時 )