桃園市議員王浩宇的罷免案將在16日正式舉行，王浩宇近來一反常態，沒有針對時事進行發言，反而在臉書上頻頻發布與中壢相關的政績，遭網友酸罷免快到了，終於會怕了了吧？但傳出民進黨因為近來評估罷免案通過的機率不低，為了防止王浩宇再度亂說話惹事生非，預先將其手機沒收，防止他惹事生非，這個說法讓網友笑慘了，直呼民進黨難道今天才知道王浩宇是個黨內的超級大地雷嗎？

據風傳媒報導，民進黨人士指出，王浩宇的罷免案目前相當緊張，通過的機會相當高，其可能會成為民進黨近來議題上的一個破口，特別是目前政府受到萊豬議題的壓力相當大，為了避免因為這個罷免案的加壓造成影響，可能計畫先把王浩宇與外界「隔離」，最好是沒收他的手機，避免在這段期間節外生枝，造成更多罷免的變數。

「沒收手機」的說法讓網友笑慘了，直呼民進黨難道今天才知道，他們在去年年初收了一顆超級大地雷，而這顆地雷恐怕將在這個月中大爆炸嗎？

這篇報導被分享到論壇上，引發討論，留言表示「現在才知道這個人會雷喔」、「不是老神在在沒在怕？幹嘛突然積極起來？」「明明白白地告訴老百姓你們不過是政治攻防的棋子」、「言論自由萬歲，沒收手機」、「愛收這種人進民進黨，根本活該」、「他到底是怎麼選上的啦」、「雖然很討厭這種故事報導，但是扯到萊豬，還是希望民進黨下地獄去吧」。

(中時新聞網)