北部某醫院近日出現醫師和護理師確診新冠肺炎，前衛生署長楊志良日前批評染疫的醫師若沒有遵照SOP就應開除，引發醫界怒火。台北市長柯文哲認為，現在國內疫情比較趨緩，導致醫護人員比較鬆懈，但後還是應該鼓勵他。而楊志良、柯文哲、衛福部長陳時中網路聲量最新統計顯示，楊志良的聲量出現巨大變化。
楊志良日前在政論節目《新聞面對面》指稱，認為該名醫師未按照SOP去做，「發生事情後要把自己所有的防護衣脫掉，再重新穿一套防護衣」，他若是院長，第一件事就是把他開除。衛福部長陳時中表示「無言以對」，總統蔡英文力也跳出來批楊，強調不需要用「開除醫師」這樣的風涼話來打擊前線士氣。
柯文哲今14日一早回應，他認為，罵完醫師後還是應該鼓勵醫師，醫護人員長期打仗，要隨時都緊繃神經其實不容易。楊志良則回嗆蔡英文總統，她才是說風涼話，並稱蔡英文萬歲好棒棒。
而楊志良遭民進黨全力抨擊後，13至14日24小時內的即時新聞社群聲量對比則顯示，楊志良、陳時中與柯文哲三人的聲量比為：53.10% vs 37.84% vs 9.06%。而楊志良這53.10%的聲量，負面聲量佔了絕大多數。
看完這份聲量數據的網友們表示，「有人窮途末路了」、「疫苗呢？醫護在高風險環境工作，民進黨政府確拿不到任何疫苗保護他們，新加坡都打幾萬劑了」、「科科又要氣到牙齒痛了」。
(中時新聞網)
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