迎戰5G龐大的換機需求，三星今天正式發表S21系列共3款5G年度旗艦機，時程較去年提前近1個月，搭上農曆年前購機熱潮，最大亮點是把Note系列的觸控筆S Pen，首度下放到S21 Ultra，不只要穩坐非蘋陣營銷售龍頭，更意在直取台灣Android高階市場銷量冠軍。

三星開出2021年旗艦手機第一槍，台北時間1月14日晚間舉行線上發表會，推出S21、S21＋、S21 Ultra共3款旗艦新機，以及Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器等一系列新品。

S系列為三星上半年旗艦年度新機，向來發表時間落在2月中旬，今年罕見地將發表時程提前1個多月。三星表示，全球歷經嚴峻挑戰的一年後，且隨著新年度的到來，看到消費者對行動裝置的需求日趨多元化，而消費者應享有選擇符合自身需求的行動裝置與行動體驗的自由。人們使用行動裝置的時間增加，使其躍升成為不可或缺的工具。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙強調，三星創新的速度未曾放緩，也已加快創新的腳步，並提早於此刻將成果呈現於消費者眼前。打造專為當下與未來而生的智慧型手機系列，這就是我們提前為消費者帶來Galaxy S21系列的原因。

S21 系列搭載8核心處理器，CPU較前代效能提升20％、GPU較前代提升35％、NPU較前代提升200％，全部支援5G頻段。這也是蘋果在發表iPhone 12後，三星以非蘋陣營共主之姿，與其正面對決，可望帶動非蘋陣營用戶一波換機需求。

值得一提的是，定位最高階的S21 Ultra搭載6.8吋螢幕、包含1億800萬畫素在內的4顆後置鏡頭、前置鏡頭則為4000萬畫素，並搭載「雙鏡光學變焦系統」，配置兩顆遠距鏡頭，可於3倍、10倍焦段自動切換交互運作，且新增「AI防手震變焦功能」，最讓星粉振奮的是，S21 Ultra支援Note系列主打的S Pen觸控筆。

陳啟蒙表示，這是一個大膽的決定，將S Pen體驗延伸至S21 Ultra上，為Galaxy S21 Ultra注入更多功能，消費者可以藉由塗鴉和註解，為精彩時刻增添風味也提供極致的高階智慧型手機體驗，不容許一絲妥協，讓用戶享受Note系列最受喜愛的功能。

陳啟蒙也說，這並不代表三星棄守Note機種，而是跨裝置延伸Note體驗。為了讓廣大的消費者，都能獲得最佳的行動體驗，我們將積極聆聽消費者的意見回饋，並反映在推陳出新的產品創新上。

關於全球上市時程，S21、S21＋、S21 Ultra將自1月29日起陸續開賣，台灣市場預計15日公布售價與開賣時間。業界認為，Ｇalaxy S21 5G旗艦系列推出後，除帶動新一波5G高階換機潮，三星更毫無懸念，拿下台灣Android高階市場銷冠軍一。

(中時 )