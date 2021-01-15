三立、myVideo週五華劇《未來媽媽》日前在官方社群舉辦線上「理想老公票選」活動，第一名是「忠犬人夫」禾浩辰，緊追在後的竟是「機車暖男」夏騰宏。夏騰宏開心表示這角色的魅力之處是很知道如何保持舒服的距離與人相處，善於傾聽，對自己立場堅定，同時也保持開放的心，他最想跟角色學習的就是很會聽別人說話，「畢竟我比較活在自己的世界，很需要這項技能」，追求女生屬於主動派的夏騰宏透露，結婚前追求老婆是丟直球告白，覺得喜歡對方就是要主動，「不然默默守護到最後，女生被追走就尷尬了」。

夏騰宏說，老婆對他演戲的評語都很真、很直接，因為老婆太了解他了，很容易看出來他到底有沒有入戲，所以不大敢給老婆看自己的作品，如果老婆評論他的表現不好，他會覺得很受傷。這次演出《未來媽媽》老婆難得跟著看，看到他劇中的暖男舉動沒有太大反應，還吐槽私下的他完全不是這樣。

夏騰宏自招私下是白目老公。（三立提供）

在老婆懷孕期間，夏騰宏有天看天氣很好，想貼心帶老婆去散步曬太陽，但不知道為什麼老婆的臉超級臭，後來才知道原來她那天不大舒服。現在他為老婆做的浪漫事就是在她起床前把家裡整理好、早餐準備好，再幫小孩換尿布、餵奶，讓老婆起床後不會還有一大堆事情要做。

他說，與禾浩辰第一次合作就顯現絕佳默契，其實兩人私下個性和對方的角色比較相似，禾浩辰像暖男，他反倒像白目老公，因為劇中禾浩辰所做的白目行為，都是他在現實生活中做過的，像是他也曾對老婆說過「我媽就是妳媽」這種話，常讓老婆很崩潰，無形中讓對方很有壓力，因此雙方的「溝通」就顯得十分重要。

夏騰宏最羨慕李至正這樣浪漫又有幽默感的個性，並笑說劇中的暖男技能都是禾浩辰教的，印象最深刻就是劇中他要帥氣的騎著打檔車，貼心地載喝了酒的劉品言回家，但其實他根本不會騎，於是禾浩辰就在現場親自教導夏騰宏學會騎打檔車。

(中時 )