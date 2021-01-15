日本人和你想得不一樣！

深入日本人的真實生活，

看到他們無厘頭的、熱血的、

豪邁的、有趣的另一面！！

臺南製造的插畫工作者 Cecil Tang

插畫家 Soupy Tang湯舒皮

共同推薦

在日本遊學期間，因此與日本距離拉近，讓Moni．摸你可以從自己的視角觀看日本，用簡單的文字，記錄下台灣人尚未了解、熟悉的日本生活日常，並以質樸筆觸，將這些畫面轉化成一幅幅讓人會心一笑的圖像。

【精彩書摘】

在日本生活，因為物價、房租貴得要死，想省吃儉用又要吃得飽，常常需要自己下廚，所以住家附近有超市眞的很方便，只要出門就一定會去超市晃一晃。

幾款我覺得好吃的泡麵想推薦給大家， 日本泡麵口味真的很多，不定期還有一些奇奇怪怪的限定口味，逛超市時會不自覺走去泡麵區看看，湯頭配料完全不像泡麵，跟現煮的一樣，相當吸引人，遇到好吃的口味也會庫存好幾碗在抽屜裡。

日本遊學生才知道！一定要買來囤貨的美味泡麵TOP5。(圖/台灣東販提供)

泰式酸辣蝦風味

微酸微辣 裡面蝦子清爽不膩，可以把整碗湯喝個精光。

新加坡叻沙風味

湯頭濃郁，真的很像一碗現煮的叻沙麵，很喜歡這款南洋風味泡麵。

U.F.O炒麵

喜歡這款炒麵的醬，雖然濃郁還是可以吃光整碗，但前提是要配冰涼的茶或啤酒。

豆皮烏龍麵

裡面真真實實有一大塊豆皮，做成泡麵的烏龍麵口感也是QQ 的。

7-11蒙古辣味麵

這款蒙古的辣很香但又不會辣到吃不下去，只有在7-11 販售，喜歡重口味的人，可以嘗試看看。

(本文摘自《日本觀察日記》/台灣東販)

【作者簡介】

Moni．摸你

成長於臺灣臺南，Moni為本名羅馬拼音簡寫，摸你由來，只是想找一個好記的中文名字來用，但也是希望Moni．摸你的作品能touch到你們的心。喜歡旅行，喜歡到處亂晃，喜歡拍攝，喜歡紀錄，喜歡把自己所觀察到的人事物，轉化成圖像分享給大家。我是一個小小插畫家，希望未來有更多的作品，分享更多故事給大家。

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《日本觀察日記》/台灣東販

(中時新聞網)