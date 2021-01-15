日本人和你想得不一樣！

深入日本人的真實生活，

看到他們無厘頭的、熱血的、

豪邁的、有趣的另一面！！

臺南製造的插畫工作者 Cecil Tang

插畫家 Soupy Tang湯舒皮

共同推薦

在日本遊學期間，因此與日本距離拉近，讓Moni．摸你可以從自己的視角觀看日本，用簡單的文字，記錄下台灣人尚未了解、熟悉的日本生活日常，並以質樸筆觸，將這些畫面轉化成一幅幅讓人會心一笑的圖像。

【精彩書摘】

日本拉麵種類變化多端，拉麵店多到幾乎走十分鐘就能看到一家，每家的飮食文化特色與種類都不太相同。日本的拉麵又鹹又油又膩，但不知道為什麼還是覺得很好吃，來日本不妨多方嚐嚐不同派系的拉麵文化。

清爽拉麵

阿夫利 柚子拉麵

阿夫利 柚子拉麵。(圖/台灣東販提供)

清爽的柚子湯頭，一吃馬上愛上，四處推薦在日本的朋友一定要去吃看看，不知道是表現得太誇張還怎樣，都不相信我口說的好吃，而是最後親自去吃了，才相信我說的美味，真的好吃到可以把整碗湯喝個精光，吃完還會懷念的那種。

篝 雞白湯拉麵

篝 雞白湯拉麵。(圖/台灣東販提供)

有米其林指南推薦的美譽，說什麼都要試試，剛端上時整碗的顏色與擺盤，彷彿可以看見上面有光在閃爍，湯喝起來濃郁而不油膩，雞胸肉粉紅剔透，不柴的軟嫩口感，師傅穿著正式還打領帶，有米其林認證的果真色香味俱全。

濃郁拉麵

博多長濱田中 豚骨拉麵

博多長濱田中 豚骨拉麵。(圖/台灣東販提供)

單純只用豚骨熬煮三天，熬出好吃且具膠質黏稠感的濃郁湯頭，吸入掛著湯汁的麵條後，可感受到滑順的豚骨味在嘴裡化開，這樣一形容覺得可以去投稿美食專題了，真心覺得好吃令人懷念的味道

六里舍 沾麵

六里舍 沾麵。(圖/台灣東販提供)

沾麵其實就是麵沾著濃郁的湯吃，

麵通常比較Q彈，好吃關鍵就在這碗濃郁的湯頭裡。濃郁的魚介豚骨湯充分裹住麵條，剩下濃稠的湯汁可加入清湯稀釋，就變成好喝的高湯。當天跟朋友討論日本人吃麵真的都很大聲嗎？不久隔壁一位男生果真吸得很大聲，我們想試著學學看，發現完全吸不起來，麵太粗了，女生還是優雅一點吃就好。

烏龍麵

山元麵藏

山元麵藏。(圖/台灣東販提供)

有著親切的老闆與店員， 再搭配Q彈的烏龍麵，就算大排長龍，也覺得滿足， 份量也是大大滿足。

くをん 炸串

くをん 炸串。(圖/台灣東販提供)

外觀保留京都老房子樣貌，以木素材顏色為基礎，呈現柔和氛圍，讓人可以放鬆慢慢品嚐一頓美食，二樓座位可以從窗外欣賞京都古色古香的街道。

(本文摘自《日本觀察日記》/台灣東販)

【作者簡介】

Moni．摸你

成長於臺灣臺南，Moni為本名羅馬拼音簡寫，摸你由來，只是想找一個好記的中文名字來用，但也是希望Moni．摸你的作品能touch到你們的心。喜歡旅行，喜歡到處亂晃，喜歡拍攝，喜歡紀錄，喜歡把自己所觀察到的人事物，轉化成圖像分享給大家。我是一個小小插畫家，希望未來有更多的作品，分享更多故事給大家。

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《日本觀察日記》/台灣東販

(中時新聞網)