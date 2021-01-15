車仔麵源於香港的麵食，以前的檔主改裝木頭車，流動經營車仔麵檔。

文記車仔麵曾獲得米芝蓮街頭小食推介，它在深水埗福榮街有三間分店。因為車仔麵的價錢比較平民化，所以平常可以見到很多「街坊」光顧。文記車仔麵的配菜很多，大家可以按自己的喜好去選擇。如果選擇困難的話，可以看一下十大必食推薦；另外，店裡也有好多款麵底和湯底，特別是有蕃薯粉和瀨粉，這兩款麵底在香港的車仔麵店很少見，店內特別提供給喜愛嘗試不同口味的朋友。此外，店裏有眾多口味的醬料，例如：辣椒醬、魚露、辣菜圃、甜醬、荔枝醋、麻油……等，可以自己量身調配出專屬於你的口味的車仔麵。

首先，一定不能錯過的是：瑞士雞中翼，它的肉質嫩滑，完全不韌，有點像家裡自己煮的雞中翼家常味道。再來，推薦店家自製的韭菜餃，內餡十分飽滿，口味絕佳。順道一提，文記車仔麵的油麵佐以清湯作湯底，麵體不軟爛，而湯底清爽可口。

傳統香港好風味—文記車仔麵(圖/劉凱蔚,EVENT365生活誌 提供)

另外一碗是三餸車仔麵，包括有玻璃辣魷魚、蠔皇小花菇和手打鯪魚肉。這三個餸都是切成一小塊、一小塊的，方便咀嚼。而且這些配料份量很足，剛好鋪滿在整碗麵上，不論是視覺還是味覺都感到十分豐富。玻璃辣魷魚不太韌，不過它的辣味會滲透到湯裡，不能吃辣的朋友要注意一下喔。鯪魚肉沒有刺，也沒有腥味，可見師傅的用心，顧及到吃鯪魚肉時的口感。這碗麵以腩汁作湯底，加上幼麵，吃起來啖啖好滋味！

想吃車仔麵的朋友，記得來光顧文記車仔麵喔！

傳統香港好風味—文記車仔麵(圖/劉凱蔚,EVENT365生活誌 提供)

温馨提醒：

因排隊人潮眾多，建議預留多些時間候位。

餐廳內禁帶外食及飲料，而店內的白開水是需要付費的哦！

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)