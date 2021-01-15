娛樂8點半》著名演技派女星伍宇娟，8、90年代曾紅極一時，清純氣質和顏值碾壓中戲同期鞏俐，23歲一脫成名，之後演藝事業順遂，不過感情路卻相當坎坷，2段感情讓她成為單親媽媽，至今仍未再婚。

伍宇娟畢業於中央戲劇學院表演系，是國家話劇院一級演員，她與同期的鞏俐齊名，憑著出眾的外表，與鞏俐、史可、陳煒及金莉莉被稱為中央戲劇學院的「五朵金花」，當時名氣和顏值都贏過鞏俐。

1986年演出她的電影處女作《難忘中學時光》，畢業後拍下大陸首部全裸電影《瘋狂的代價》而聲名大噪，但當時的年代保守，電影上映後，引起巨大爭議，不過演技精湛的她，仍獲得大眾電影百花獎和金雞獎最佳女主角提名。

之後她憑著張豐毅主演的《龍年警官》，獲得第十三屆百花獎最佳女配角，與斯琴高娃主演的《香魂女》，奪下柏林影展最高榮譽金熊獎。然而在23歲一脫成名的她，卻在32歲欠下巨債，1997年自編自導的《山茶花開》，因為用人不當，欠下一身巨債，為了還錢，從不拍電視劇的她開始涉足電視圈。

最讓人印象深刻的就是參與了胡歌、林依晨主演的電視劇《射鵰英雄傳》，在裡面飾演李萍一角，而真正讓伍宇娟走紅的是《雪山飛狐》裡面的袁紫衣和銀姑，她一人分飾兩角，在兩個角色中自由轉換，創造了經典，成為不少劇迷心中的女神。

伍宇娟和賈宏聲層有過一段情。(圖／翻攝自微博)

而感情方面，她和賈宏聲經歷一段轟轟烈烈的愛情，兩人早在中央戲劇學院時已是戀人關係，之後更一起演出過《美的誘惑》，可惜之後賈宏聲染上毒癮，雖然伍宇娟一直努力幫助他戒毒，還給他下跪，但最終仍未成功，她只好忍痛分手，而賈宏聲也曾和周迅交往過，是她的初戀男友。

和賈宏聲分手後，伍宇娟與一位華裔男子李慕華結婚，甚至還生下一位兒子，然而賈宏聲在2010年輕生後，突然傳出孩子的生父是賈宏聲，對此，伍宇娟受訪表示：「從來沒說過我兒子的父親是賈宏聲」，駁斥與前男友生子。

伍宇娟現55歲仍未再婚。(圖／翻攝自豆瓣)

據了解，伍宇娟1996年與李慕華離婚後，就獨自帶著兒子生活，伍宇娟也一直沒有再婚，現在她為了兒子，淡出演藝圈，生活重心全都放在家庭上，平淡中又不失幸福，直到去年才復出拍《江山如此多嬌》。

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