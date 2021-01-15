【回憶殺】廖家儀先前因曬出同嫁香港富商五貴婦的照片，讓外界一睹這些曾在演藝圈發光發熱的台灣女星，上篇提到「嬌生寶貝」胡晴雯，本篇將會介紹名模白歆惠，她外型亮眼高挑，演技又受到肯定，曾情纏前籃球員毛加恩7年，後傳介入黃曉明的戀情引起正宮不滿，磕磕碰碰4年終於尋覓到真命天子。

白歆惠是中視退休導播白國嘉與前歌星江薰之女，擁有一雙靈動桃花眼，笑起來直露完美的8顆白牙，臉蛋相當標緻，除此之外，還有175cm的修長身材，從模特兒橫跨到演藝界發展，2005年拍處女作《惡作劇之吻》入行，隔了4年就以《閃亮的日子》入圍金鐘視后，主持方面也大有成績，曾擔任《超級大精彩》、《決戰第一名》、《決戰舞道館》等主持人，合作過的對象有陽帆、蔡康永、胡瓜、阿雅和葉乃文（Energy牛奶）等，均是資歷豐富的大明星。

白歆惠曾角逐金鐘視后。（圖／中時資料照）

不過，白歆惠曾傳與隋棠鬧不和，兩人同為凱渥名模，身為師姐的白歆惠被捧為林志玲接班人，隋棠也因《犀利人妻》走紅，由於背景、演藝路發展路線雷同，屢傳雙姝暗中較勁、互搶代言，對此她們大方在採訪中認了漸行漸遠，身旁好友還爆料白歆惠和隋棠私下不會刻意連絡。

白歆惠和隋棠傳有心結。（圖／中時資料照）

活躍演藝圈10年間，白歆惠最備受討論的，還有她的情事。白歆惠23歲透過朋友牽線，認識前籃球明星毛加恩，195cm v.s. 175cm的組合很登對，但他們鮮少在公開場合同框放閃，刻意一前一後保持距離。這段戀情分合7年，是白歆惠生命中很刻苦銘心的一段感情，毛加恩曾與女性友人保持密切關係，白歆惠因此流了不少眼淚，卻又放不下，不斷上演分手再復合的戲碼，最終仍變成最熟悉的陌生人，白歆惠情傷暴瘦5公斤成皮包骨，看在白父眼中萬分不捨，曾在酒醉中氣罵男方「要殺了那傢伙！」白母緩頰，誇毛加恩家教好、有禮貌，而當事人白歆惠則怪彼此都太年輕不懂事。

白歆惠和毛加恩交往7年，現在各自有家庭。（圖／中時資料照）

除了毛加恩，白歆惠曾與黃曉明差點擦出火花，兩人共同合作新歌《暗戀》MV，被拍到約會畫面，引起當時正宮女友應采兒不爽，爆氣想找黃曉明算帳，不過白歆惠否認是第三者，僅說不知道黃曉明有女友，兩人無逾矩行為。

白歆惠和黃曉明因合作MV相識。（圖／中時資料照）

歷經幾段戀情，白歆惠曾坦言自己個性直接，不是小開的菜，只要男方能養活自己就行。想不到緣分就是如此奇妙，她與香港富商唐堂（Donald）交往4年多，終於在2016年登記結婚，隨夫搬至香港，陸續生下兩個小孩，專心在家相夫教子，逐漸淡出螢光幕，偶爾透過網路分享生活，但她注重隱私，幾乎沒PO出家人的照片。

白歆惠2019年曾出席時尚活動。（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)