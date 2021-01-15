台積電真的要跌了？！真的穩拿英特爾大單嗎？法說會之後的台積電是否暫時走到盡頭了？外資先知道先提早賣了3天。

1月14日剛剛開完法說的台積電 (2330)公布了今年資本支出將達 250-280 億元美金，遠高於外資原先預期的 220 億美金，年增 45-62%，其中 80% 用於先進製程，去年第四季財報雙率均優於財測預期並改寫新高，單季稅後純益 1427 億元季增 4%、年增 23%，每股純益 5.51 元，全年稅後純益 5178 億元，年增 50%，每股純益 19.97 元。這些好消息能讓外資重新買回嗎？還是持續賣？這攸關台積電未來的走勢，有沒有蛛絲馬跡可循呢？

原來外資賣超4天53000多張是因為英特爾CEO換人了，那為什麼換人要賣台積電呢？原來是去年7月底英特爾執行長史旺喊出委外代工，那現在史旺下來了，委外代工還有嗎？股價的反應給了答案，英特爾聞訊大漲10%，台積電大跌3%，強烈的對比給了答案。點出台積電605元階段性高點完成了，要再漲也需要修正整理，去年英特爾執行長史旺的一句話，讓台積電從428元漲到605元漲了177元或41%，如今漲多變成最大利空了。

試想，為什麼迄今仍有5 家外資還沒給台積電6字頭目標價呢？是那些外資呢？分別是大和證券的488 元、野村投信的530 元、晨星的540元、麥格理的546元、瑞穗銀行的590元，尤其是大和證券目前仍維持在4字頭，今天看來就明白了。

若台積電真的自高點回檔，會跌多少呢？取428元漲到605元漲175元回檔0.382倍=跌到538元；若取修正0.5倍則跌到518元；台積電是強勢股，應不至於修正黃金切割率的0.618倍至497元才對，我是交易員，我思考當當台積電真的修正到538~518元，那台北股市內容該怎樣反應呢？該買哪個族群？這個盤因為只有一個方向漲太久了，緊繃的情緒確實需要大盤下跌來紓解一下，畢竟融資餘額已經從去年9月25日低檔1518億元到1月13日1952億元增加了434億元或28.6%追上了大盤指數的漲幅29.8%，已經預警要一次像樣的拉回。

值此時英特爾史旺下台，剛好提供讓台積電回檔到538~518元，這樣會對台北股市產生什麼樣變化呢？大家心理要先準備一下。會買不是師傅，會賣才是師傅！筆者和外資一樣陸續賣了3天，祝投資人操作順利賺大錢！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)