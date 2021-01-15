５Ｇ布建帶動大量網通設備需求，從小型基地台、路由器、交換器、ＣＰＥ用戶端設備到機上盒，而智邦、合勤控、海華有望分食大餅。

５Ｇ相關的話題可說是近一兩年來市場當中極為熱烈的投資概念，從最初的基礎建設到終端消費性電子產品的應用，相關供應鏈廠商無不引起投資人的關注進而帶動大量資金的流入，根據資策會ＭＩＣ統計，預估全球電信商將在二○二○～二五年花費一．一兆美元建置網路；其中使用於５Ｇ上的比例將近八成左右，可以看出，電信商對５Ｇ商機的布局可說是相當積極，預計二○二六年全球５Ｇ小型基地台將占市場超過九成，成長性不容小覷。

為降低整體成本，許多電信營運商提倡開放式架構（Open RAN），遵循該架構的白牌基地台產品應運而生，在電信業擴大採購白牌設備的帶動下，台廠當然也有望雨露均霑。另一方面，隨著美中角力不斷延燒，美國制裁中國業者的動作一波接著一波，全球最大的電信設備供應商，同時也是全球５Ｇ技術的領導廠商華為，陸續遭到歐美各國宣布禁止或限制使用，相關廠商的應用版圖跟著不斷改變，受惠轉單效益的台廠商機也漸漸一個一個浮上檯面。

值得留意的是，５Ｇ固定無線接入（Fixed Wireless Access; FWA）的崛起，同時也帶來了更多的商機，ＦＷＡ主要支援從基地台到用戶端設備（ＣＰＥ）間的訊號傳輸，用戶可將ＣＰＥ安裝在室內的窗邊以接收５Ｇ基地台的訊號，藉此可以正式取代光纖固網接取，成為連接訊號最後一哩路，而台廠當中也有不少廠商針對可支援ＦＷＡ的用戶端設備進行布局，可望大啖商機。

白牌設備大幅崛起

仔細來看，台灣的網通設備產業的相關公司發展時間幾乎都已經超過十多年的光景，產品布局相當廣泛，包括：小型基地台、路由器、交換器、ＣＰＥ用戶端設備、機上盒等等都可說是遍地開花，包括網通設備的智邦、智易、正文、友訊、啟碁、中磊、合勤控，還有光通訊的聯亞、眾達ＫＹ、統新、光環、華星光等等，在需求大增的帶動下，身價有望跟著水漲船高。

智邦得到外資欽點

首先來看，甫獲外資青睞的智邦，近幾年針對雲端中心交換器及ＡＩ產品的布局非常積極，去年下半年以來受到企業客戶出貨量向上攀升的帶動，整體營運動能轉強，去年十二月單月營收達六三．三六億元，月成長二六．九五％，年成長二三．五九％，寫下單月歷史新高紀錄。（全文未完）

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先探投資週刊2126期

(中時新聞網)