三星（Samsung）在先前推出Galaxy Note20系列時，在北美市場曾經採用盒裝不附有線耳機，消費者需要主動致電才能索取的策略；如今在推進至Galaxy S21系列時，一如先前傳聞，三星跟隨蘋果（Apple）的作法，通通不再附贈充電器，連有線耳機也一併取消，讓包裝盒瘦身不少，開箱時星粉一定會覺得格外不同。

三星Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra今年全部採用黑色系包裝盒，底層印上21，並依據外盒上蓋當中手機的顏色燙金呈現Galaxy S的「S」字體，強調這是一款Galaxy S系列手機。從外盒的手機名稱即可確認這三款手機都是具備5G連網能力。

三星Galaxy S21開箱。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21+開箱。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S21 Ultra開箱。（黃慧雯攝）

光是從外盒來看，也很明顯可以感受到盒裝配件肯定減少不少，因為厚度相比過去的Galaxy S系列包裝盒瘦身不少。今年度Galaxy S21系列盒裝僅有附上USB-C to USB-C充電線，以及其他必要配件（包含退卡針等），沒有充電器、沒有有線耳機，也沒有專屬保護殼。

根據三星說明，Galaxy S21系列全系列支援25W快充，因此可作為想要為手機添購或選用USB-C充電器的參考。使用此規格以上的充電器搭配充電時，可以達到充電30分鐘充到50%的水準（Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra的電池電量分別是4000mAh、4800mAh、5000mAh）。

三星自Galaxy Note20系列開始加入可支援藍牙耳機收音的功能，在Galaxy S21系列則是加入了錄影時可以同時收錄手機聲音以及無線耳機同步收音的方式（舉例：手機可以收環境音、無線耳機則可收錄人聲），讓影片製作更為進階。作為期待用Galaxy S21系列當中Vlog主要拍攝設備的朋友來說，是時候可以考慮入手Galaxy Buds系列三星真無線耳機或是喜愛的品牌囉。

(科技)