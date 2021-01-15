有「最美牙醫」之稱的日本正妹西原愛夏，除了正職是一名專業牙醫，還會在工作之餘接拍寫真 ，常在社群網站分享辣照放送福利，今年迎來牛年，西原愛夏也應景地化身成牛，卻是火辣的「成人版」，火辣指數破表。

西原愛夏為了迎接2021牛年，特地換上一身乳牛比基尼，並宣布將發行第4張寫真DVD，以及開設個人YouTube頻道，希望大家多多支持。

照片中，西園愛夏頂著一頭俏麗短髮，睜著水汪汪大眼睛，搭配無辜表情，整個人散發性感又純真的氣質，犯規的是，她微微傾身靠向鏡頭，胸前擠出深邃事業線，使得渾圓胸形全被看光，清純又不失撩人的魅力，電暈大批男粉絲。

西園愛夏化身成人版乳牛，相當火辣。（圖／翻攝自IG）

西園愛夏常應景放送福利，之前聖誕節也曬出身穿紅色綁帶比基尼的辣照，連不馬虎弟搭配紅白絨毛帽、紅色袖套，相當有耶誕氣氛，加上她甜美笑容，每每曬照都獲得網友大力稱讚有誠意。除了性感照，西園愛夏穿上和服則散發不一樣的優雅氣質，讓粉絲見識到各種樣貌，電力十足。

現年25歲的西原愛夏，在中學時期被星探發掘而成為寫真模特兒，不只拍了許多大膽寫真，也曾參與戲劇演出，以高顏值、一雙逆天長腿和傲人F罩杯暴紅，被封為最美牙醫，2017年考取牙醫執照，是現役牙醫師，個人IG擁有19.6萬粉絲，人氣火紅，也是許多人心中的性感女神。

(中時新聞網)