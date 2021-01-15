前衛生署長楊志良近日針對確診醫師（案838）在接觸新冠患者後，未做好防護，還外出趴趴走行為，表示「應該被開除」，而引起醫界大力反彈。不過楊堅決不道歉，緊咬案838在插管中遭噴濺後應通報。不過，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳澄清並無噴濺發生。對此，前台大感染科醫師林氏壁坦言，楊的爭議發言也和媒體人周玉蔻爆料的錯誤資訊有關，要求指揮中心不要雙標，應該標準一致。

國內爆發醫師院內感染，讓本土疫情擴大疑慮再次浮現。對此，楊志良因在節目上表示，確診醫師防疫SOP未做到主動申報並自主隔離，應該要被開除，而引起醫護強烈抗議。對此，楊志良也緊咬確診醫在協助插管時遭到噴濺，有出現症狀而未通報。

不過張上淳14日受訪時澄清，確診醫並未有被噴濺情形，且在協助插管時，也有做防護，「都有遵照SOP」。坦言至今仍無法找到醫師遭病毒感染的縫隙，「百密一疏的狀況是可能出現的」。對此，林氏壁於臉書發文表示，事實釐清後，證明楊志良的評論都只是「在噴口水而已」。

但林氏壁指出，楊志良會堅稱確診醫被噴濺，最早也是由媒體人周玉蔻爆料而來，這事件也再次顯示，指揮中心不該任由媒體亂爆料消息，只會造成更大混亂。林氏壁誠心建議，指揮中心日後應該統一標準，不論徐巧芯爆料紐籍醫師足跡，或周玉蔻的「噴濺說」，都該做一致的處理。針對陳時中說，「不實、惡意、有不良影響」才會處罰，林氏壁表示，「大家都要標準一致，不要雙標。否則會增加大家對指揮中心的不信任。」

(中時新聞網)