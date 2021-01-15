THE BEARD IS A BROOKLYN NET.



WELCOME TO BROOKLYN, JAMES HARDEN. pic.twitter.com/kFgVEd8qtU — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021

牽扯籃網、火箭、溜馬與騎士4隊的驚天交易，終在15日籃網官方宣布「大鬍子」哈登正式加盟順利通過，籃網官推更寫上，「大鬍子現在是布魯克林籃網球員了，歡迎來到布魯克林，詹姆斯哈登！」他也確定搶走隊友沙梅特所穿的13號球衣。

籃網官推更列出哈登職業生涯重大事蹟，包含2018年度MVP、8屆全明星球員、6次NBA年度第一隊、3次年度得分王、2012年度第六人等等，同時也感謝了利佛特、庫魯斯、普林斯等被籃網交易出去的球員，卻唯獨少了賈瑞特艾倫。

這次4隊交易內容如下：火箭得到歐拉迪波、艾克薩、庫魯斯等球員，以及4個未來首輪籤、4個首輪籤交易權；籃網得到哈登；溜馬換回利佛特與1個次輪籤，騎士得到賈瑞特艾倫與普林斯，為了搶到哈登加盟，籃網確實砸下不小本錢。

《The Athletic》權威記者查拉尼亞也在今天凌晨爆料，哈登將在籃網續穿13號球衣，問題是這件球衣的原本擁有者是替補射手沙梅特，面對比自己大牌太多的哈登，沙梅特只能乖乖讓賢，接下來改穿籃網20號球衣，也算成為哈登加盟後的首名「犧牲者」。

(中時 )