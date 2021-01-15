蘋果（Apple）在2020年底為果粉送上的AirPods Max頭戴式無線耳機，人氣超夯。到底這一款耳機為何這麼引人注目，開箱體驗又是如何？好奇的你可一起來瞧瞧。

蘋果AirPods Max太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色。包裝盒外印上的耳機顏色與內裝相同，包裝設計的風格跟經典的iPhone產品線保持一致。除了耳機本身，還包含與耳機同色的聰穎耳機套，以及Lightning to USB-C充電線。整體來說，除了綠色的AirPods Max頭帶採用淡綠色設計，跟所附的聰穎耳機套顏色不一致外，其餘四色的頭帶與聰穎耳機套顏色都相當一致，整體感出色。

5色AirPods Max 包裝盒。（黃慧雯攝）

5色AirPods Max （太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色）。（黃慧雯攝）

經典的太空灰色AirPods Max ，喜愛黑色系的3C商品的朋友肯定能感受到它的低調魅力。（黃慧雯攝）

同樣經典的白色AirPods Max ，很輕易都能跟蘋果白色系列商品融為一體。（黃慧雯攝）

天藍色AirPods Max ，跟上了蘋果在iPhone 12系列以及iPad Air第五代推出的藍色系風潮，是3C商品中少見的藍色款式。（黃慧雯攝）

除了天藍色之外，綠色AirPods Max 也同樣是相當特別的顏色。（黃慧雯攝）

粉紅色AirPods Max看起來跟iPhone 12的紅色頗為接近。（黃慧雯攝）

AirPods Max整體設計充滿巧思，維持了蘋果以往對細節錙銖必較的風格。以耳機本身來說，頭帶採用獨特的透氣頂部網面，可分散重量，並降低頭部壓力。伸縮頭帶支臂則具有一定的彈性，內部則是不鏽鋼頭帶框架，使用推拉的方式可以伸縮，適應各種頭形大小。兩側耳罩都可以獨立旋轉，便於收納。而收納時則要以耳罩向內轉的方式，放入聰穎耳機套中時，蘋果在右側耳機套的位置預留了充電孔的位置，讓你即便把耳機放在耳機套中，也依舊可以順利充電（再將耳機收納後，會進入超低功耗狀態，協助省電）。而聰穎耳機套外側質感舒適，跟iPhone矽膠保護殼的觸感相當接近，觸摸起來很滑順，此位置也有磁力設計，闔上時可以感受則到。

聰穎耳機套預留了充電孔的位置，收納方向正確便可順利充電。（黃慧雯攝）

AirPods Max搭配耳機架（非蘋果官網商品），風格獨具可與家中佈置融為一體。（黃慧雯攝）

AirPods Max耳罩軟墊使用聲學工程記憶泡棉，左右耳有所區分。也跟聰穎耳機套一樣，耳塞與耳罩之間也有磁力吸引，安裝時很輕鬆。右側耳罩上提供了兩個實體按鈕，一個是受到 Apple Watch 靈感啟發的數位旋鈕，除了可調控音量，也能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，亦可啟動 Siri。另外一個按鈕則可切換降噪（配戴耳機時會主動切換成降噪模式）、通透模式，或把降噪功能關閉。

AirPods Max的耳罩有磁力設計，也可換搭不一樣顏色的款式。（黃慧雯攝）

AirPods Max右側有數位旋鈕以及可切換通透/降噪模式的按鈕。（黃慧雯攝）

AirPods Max底部的充電孔。（黃慧雯攝）

音效上，AirPods Max 搭載 40 毫米 Apple 設計的動圈驅動單體，提供豐富的低音，精準的中音與清脆、乾淨的高頻擴展。獨特的雙環形釹磁鐵引擎讓 AirPods Max 的總諧波失真在整個可聽範圍都維持在不到 1%，甚至在最大音量也是如此。AirPods Max 每個耳罩都搭載 Apple 設計的 H1 晶片，還有客製化聲學設計與先進的軟體，使用運算音訊技術提供最高品質的聆聽體驗。晶片的 10 個音訊核心，每秒各可進行 90 億次的操作，運算音訊技術藉此實現突破式聆聽體驗，包括：適應性等化功能、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果等。

因為耳機本身具備加速度計與陀螺儀，再搭配iPhone、iPad等同樣具備加速度計與陀螺儀的蘋果設備時，能透過動態頭部追蹤，在收看支援杜比 5.1、7.1 與杜比全景聲內容時，帶來更沈浸式的體驗（同理可證，在MacBook上收看支援此音訊規格的影片時，因為Mac不具備加速度計與陀螺儀，無法提供空間音訊效果）。

利用光學感測器與頭戴偵測功能，AirPods Max可自動偵測使用者是否戴著耳機。戴上耳機，AirPods Max 便會播放音訊，取下或抬起單邊耳罩時，便會暫停音訊（AirPods系列都具備此功能）。AirPods Max 在開啟主動式降噪功能與空間音訊效果，可提供 20 小時的高傳真音訊、通話時間或電影播放的續航力。與AirPods系列耳機一樣，支援在在 iPhone、iPad 與 Mac 之間無縫移動聲音，以及可在兩組 AirPods 於 iPhone、iPad、iPod touch 或 Apple TV 4K 上，輕鬆分享同一音訊串流的音訊分享功能。

AirPods Max已經在蘋果台灣官網正式開賣，定價是NT$18490。每人可購2部，也提供加上雷射鐫刻的免費服務。AirPods Max專屬的各色耳罩襯墊也同步在官網開賣（NT$2290），另可搭配官網販售的Lightning 對 3.5 公釐音訊連接線 (1.2 公尺)，讓你在需要使用有線耳機的情景中，能讓AirPods Max發揮所長！目前在官網訂購AirPod Max需要約8~10週的運送時間，人氣相當火爆，有興趣的朋友需要耐心等候。

(科技)