蘋果（Apple）在2020年底為果粉送上的AirPods Max頭戴式無線耳機，人氣超夯。到底這一款耳機為何這麼引人注目，開箱體驗又是如何？好奇的你可一起來瞧瞧。

蘋果AirPods Max太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色。包裝盒外印上的耳機顏色與內裝相同，包裝設計的風格跟經典的iPhone產品線保持一致。除了耳機本身，還包含與耳機同色的聰穎耳機套，以及Lightning to USB-C充電線。整體來說，除了綠色的AirPods Max頭帶採用淡綠色設計，跟所附的聰穎耳機套顏色不一致外，其餘四色的頭帶與聰穎耳機套顏色都相當一致，整體感出色。

5色AirPods Max 包裝盒。（黃慧雯攝）
5色AirPods Max 包裝盒。（黃慧雯攝）
5色AirPods Max （太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色）。（黃慧雯攝）
5色AirPods Max （太空灰色、銀色、天藍色、綠色與粉紅色）。（黃慧雯攝）

經典的太空灰色AirPods Max ，喜愛黑色系的3C商品的朋友肯定能感受到它的低調魅力。（黃慧雯攝）
經典的太空灰色AirPods Max ，喜愛黑色系的3C商品的朋友肯定能感受到它的低調魅力。（黃慧雯攝）
同樣經典的白色AirPods Max ，很輕易都能跟蘋果白色系列商品融為一體。（黃慧雯攝）
同樣經典的白色AirPods Max ，很輕易都能跟蘋果白色系列商品融為一體。（黃慧雯攝）
天藍色AirPods Max ，跟上了蘋果在iPhone 12系列以及iPad Air第五代推出的藍色系風潮，是3C商品中少見的藍色款式。（黃慧雯攝）
天藍色AirPods Max ，跟上了蘋果在iPhone 12系列以及iPad Air第五代推出的藍色系風潮，是3C商品中少見的藍色款式。（黃慧雯攝）
除了天藍色之外，綠色AirPods Max 也同樣是相當特別的顏色。（黃慧雯攝）
除了天藍色之外，綠色AirPods Max 也同樣是相當特別的顏色。（黃慧雯攝）
粉紅色AirPods Max看起來跟iPhone 12的紅色頗為接近。（黃慧雯攝）
粉紅色AirPods Max看起來跟iPhone 12的紅色頗為接近。（黃慧雯攝）

AirPods Max整體設計充滿巧思，維持了蘋果以往對細節錙銖必較的風格。以耳機本身來說，頭帶採用獨特的透氣頂部網面，可分散重量，並降低頭部壓力。伸縮頭帶支臂則具有一定的彈性，內部則是不鏽鋼頭帶框架，使用推拉的方式可以伸縮，適應各種頭形大小。兩側耳罩都可以獨立旋轉，便於收納。而收納時則要以耳罩向內轉的方式，放入聰穎耳機套中時，蘋果在右側耳機套的位置預留了充電孔的位置，讓你即便把耳機放在耳機套中，也依舊可以順利充電（再將耳機收納後，會進入超低功耗狀態，協助省電）。而聰穎耳機套外側質感舒適，跟iPhone矽膠保護殼的觸感相當接近，觸摸起來很滑順，此位置也有磁力設計，闔上時可以感受則到。

聰穎耳機套預留了充電孔的位置，收納方向正確便可順利充電。（黃慧雯攝）
聰穎耳機套預留了充電孔的位置，收納方向正確便可順利充電。（黃慧雯攝）
AirPods Max搭配耳機架（非蘋果官網商品），風格獨具可與家中佈置融為一體。（黃慧雯攝）
AirPods Max搭配耳機架（非蘋果官網商品），風格獨具可與家中佈置融為一體。（黃慧雯攝）

AirPods Max耳罩軟墊使用聲學工程記憶泡棉，左右耳有所區分。也跟聰穎耳機套一樣，耳塞與耳罩之間也有磁力吸引，安裝時很輕鬆。右側耳罩上提供了兩個實體按鈕，一個是受到 Apple Watch 靈感啟發的數位旋鈕，除了可調控音量，也能播放、暫停音訊，跳到下一首、接聽或掛斷電話，亦可啟動 Siri。另外一個按鈕則可切換降噪（配戴耳機時會主動切換成降噪模式）、通透模式，或把降噪功能關閉。

AirPods Max的耳罩有磁力設計，也可換搭不一樣顏色的款式。（黃慧雯攝）
AirPods Max的耳罩有磁力設計，也可換搭不一樣顏色的款式。（黃慧雯攝）
AirPods Max右側有數位旋鈕以及可切換通透/降噪模式的按鈕。（黃慧雯攝）
AirPods Max右側有數位旋鈕以及可切換通透/降噪模式的按鈕。（黃慧雯攝）
AirPods Max底部的充電孔。（黃慧雯攝）
AirPods Max底部的充電孔。（黃慧雯攝）

音效上，AirPods Max 搭載 40 毫米 Apple 設計的動圈驅動單體，提供豐富的低音，精準的中音與清脆、乾淨的高頻擴展。獨特的雙環形釹磁鐵引擎讓 AirPods Max 的總諧波失真在整個可聽範圍都維持在不到 1%，甚至在最大音量也是如此。AirPods Max 每個耳罩都搭載 Apple 設計的 H1 晶片，還有客製化聲學設計與先進的軟體，使用運算音訊技術提供最高品質的聆聽體驗。晶片的 10 個音訊核心，每秒各可進行 90 億次的操作，運算音訊技術藉此實現突破式聆聽體驗，包括：適應性等化功能、主動式降噪、通透模式與空間音訊效果等。

因為耳機本身具備加速度計與陀螺儀，再搭配iPhone、iPad等同樣具備加速度計與陀螺儀的蘋果設備時，能透過動態頭部追蹤，在收看支援杜比 5.1、7.1 與杜比全景聲內容時，帶來更沈浸式的體驗（同理可證，在MacBook上收看支援此音訊規格的影片時，因為Mac不具備加速度計與陀螺儀，無法提供空間音訊效果）。

利用光學感測器與頭戴偵測功能，AirPods Max可自動偵測使用者是否戴著耳機。戴上耳機，AirPods Max 便會播放音訊，取下或抬起單邊耳罩時，便會暫停音訊（AirPods系列都具備此功能）。AirPods Max 在開啟主動式降噪功能與空間音訊效果，可提供 20 小時的高傳真音訊、通話時間或電影播放的續航力。與AirPods系列耳機一樣，支援在在 iPhone、iPad 與 Mac 之間無縫移動聲音，以及可在兩組 AirPods 於 iPhone、iPad、iPod touch 或 Apple TV 4K 上，輕鬆分享同一音訊串流的音訊分享功能。

AirPods Max已經在蘋果台灣官網正式開賣，定價是NT$18490。每人可購2部，也提供加上雷射鐫刻的免費服務。AirPods Max專屬的各色耳罩襯墊也同步在官網開賣（NT$2290），另可搭配官網販售的Lightning 對 3.5 公釐音訊連接線 (1.2 公尺)，讓你在需要使用有線耳機的情景中，能讓AirPods Max發揮所長！目前在官網訂購AirPod Max需要約8~10週的運送時間，人氣相當火爆，有興趣的朋友需要耐心等候。

親民版AirPods Max傳正開發中 價格鎖定349美元
AirPods Max頭戴式耳機可選搭多色耳罩及3.5mm轉接線

(科技)

#AirPods Max #開箱 #無線耳機 #空間音訊