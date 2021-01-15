跨年以來3波寒流一波比一波強，隨著周末還有低溫來襲，量販、超市禦寒商品買氣燒滾滾，電暖爐、鹵素燈、暖暖包、發熱衣、電毯、火鍋等都熱銷，其中，暖暖包業績甚至最高飆升到翻35倍，包括電暖爐和暖暖包要買還得等補貨，搶手程度不輸口罩。

愛買「金洛貝達澳洲小羊毛被」，6 x 7尺，原價2299元、2月16日前特價1899元。（愛買提供）

根據家樂福統計，去年12月至今對比前一年電暖爐與鹵素燈銷量增逾10倍，以禾聯與聲寶兩品牌賣得最好，但目前所有品牌只剩零星檯面展示機，由於貨量不足，已向廠商叫貨，就等近期補貨。手持與貼片式暖暖包銷量皆成長10倍以上，目前只剩貼片式還有少數貨量，也等補貨中。至於發熱衣則增近3倍，目前還有些庫存量；電熱毯近期賣出1600多條，12日再到貨500條，幾乎一上架就被掃貨。

家樂福「三樂事頸肩雙用柔毛熱敷墊」，2280元。（家樂福提供）

愛買電暖器銷量較去年同期成長5倍、穿著配件類的暖暖包、禦寒外套、冬被、手套和圍巾等，較去年同期成長4倍，尤其暖暖包太搶手，目前積極補貨中；火鍋湯底+火鍋料等業績較去年同期增5成，由於寒流一波接一波，預計也會維持5成成長。

家樂福「尚朋堂雙人仿羊毛電熱毯」，1590元。（家樂福提供）

全聯目前販售4款暖暖包，寒流期間吸引消費者購買，上周業績較去年同期成長35倍，目前暖暖包以門市現場貨量為準，已請廠商盡力補貨，以滿足消費者需求。

(中時 )