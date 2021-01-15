通緝犯拒檢逃逸 衝撞另一輛汽車後遭逮

28歲陳姓通緝犯今（15日）凌晨0時許，開車搭載2名友人行經新北市中和區中正路路檢點，陳嫌加速逃逸警方隨即展開追捕並呼叫警網支援，陳嫌於中正路、連城路口撞擊另一台汽車，由於衝擊力道相當大，左前輪當場彈開，陳嫌乖乖就逮，案由警方偵辦中。
據悉，陳嫌為毒品、詐欺通緝犯，今（15日）凌晨0時許，開車搭載2名友人行經新北市中和區中正路路檢點，陳嫌緩慢靠近路檢點後加速開車逃逸，警方立即展開圍捕。
警匪追逐約1公里後，陳嫌於中正路、連城路口撞擊另一台汽車，由於衝擊力道相當大，陳嫌汽車的左前輪當場彈開、擋風玻璃碎裂，車輛動彈不得乖乖就逮，巨大的撞擊聲音也嚇壞附近住戶。附近住戶說，當時正準備要睡覺，聽到巨大的撞擊聲響還有警笛聲，趕緊下樓查看，就看到大批警察蜂擁而至。
警方指出，陳嫌拒檢逃逸警方展開圍捕，最後自撞另一台汽車落網，車輛2名友人並非是通緝犯，也一併帶回錦和派出所進一步釐清案情。
(中時 )
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