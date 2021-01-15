隨著美國參眾兩院6日召開聯席會議，認證民主黨候選人拜登當選，卻不幸引發鋼鐵川粉強闖國會。對此，美智庫蘭德公司資深顧問詹金斯(Brian Michael Jenkins)撰文警告，儘管川粉強闖國會的肢體衝突已落幕，但美國必須為未來的政治暴力做好萬全準備，激進份子的陰謀將層出不窮(如暗殺政治領導人)。即使拜登正式就職也不會結束，讓2020年代成動盪的10年。

詹金斯認為，雖然最終國會還是順利認證拜登當選，使得民主制度得以保存；但從安全角度來看，美國的安全卻徹底遭到破壞。華府有必要作出萬全準備，以因應未來政治暴力行動。甚至，就算是拜登就職日之後，騷動仍恐持續不休。

當鋼鐵川粉挾人數優勢強闖大廈，國會安全人員在寡不敵眾下遭到突破。直到暴民湧入國會大廈後，援軍才姍姍來遲。詹金斯因此質疑，當局似乎沒有事先進行安全規劃，而是臨時抽調安全人力前來支援，此為第一項敗筆。

事實上，在國會大廈慘遭蒙塵的前幾週以來，網路上便不時傳出哥倫比亞特區出現走私槍枝，更被新聞媒體所披露。當川粉突破封鎖線時，如果他們帶著私槍並決心血洗國會，那可能上演的就是副總統彭斯遭脅持，而非僅是砸壞辦公室，這些凸顯當局對維安的漠視。

更何況，直到2020年10月為止，聯邦調查局才挫敗右翼極端份子扣押密西根州州長為人質的陰謀，如今卻未能謹記前車之鑑；此外，華府一整年都有大規模抗議活動，國會大廈更多次成為暴力攻擊目標，無法理解為何當局沒有考慮到鋼鐵川粉強衝國會。

例如，1954年，波多黎各分離主義分子在眾議院開火，造成5人受傷。1998年，1名武裝分子突破國會安全封鎖線，造成2名駐警殉職。甚至，國會大廈更是911攻擊事件的第4個目標。換言之，極端分子攻擊國會大廈的隱憂一直存在。

由於阻止國會認證是川粉扭轉11月大選的最後機會，加上有暴力前科的團體在首都公開集會，居然沒有人想到國會大廈可能成為目標，實在不可思議。

從抗議對政治與安全的影響來看，川粉迄今仍相信川普的勝利被拜登偷走。糟糕的是，這次暴力行動讓川粉感到鼓舞，認為自己贏得國會之戰。選舉詐欺的傷害感，結合國會之亂後對自己實力不切實際的評估，恐帶著美國往極端方向走。

詹金斯認為，川粉的反抗情緒很難回到原點。雖然川粉之亂讓不少政治人物清醒，從而譴責煽動性行為；但是，自詡愛國者的川粉面臨這些譴責，只會激起更深的反抗感，更堅定其決心。

因此，詹金斯強調美國已進入新時代，2020年代恐是動盪十年。未來反對拜登的大規模遊行將持續上演。光是1月20日便可能上演「反就職」遊行，而2月拜登發表國情咨文，更可能成為極端分子行動的好時機。

詹金斯警告，未來更需要擔心的是激進份子策劃恐怖攻擊。在2020年新冠肺炎橫行，衛生官員與政治人物紛紛收到死亡警告。但不難想像，未來會有更多的死亡警告、領導人暗殺或是其他激進的恐怖主義行動出現。

(中時新聞網)