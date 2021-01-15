美國商務部今天將中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）列入出口管制實體清單（Entity List），表示中海油協助中國威嚇南海的鄰國。

美國商務部也指出，北京天驕航空產業投資有限公司（Skyrizon）被列入「軍事最終用戶」（MEU）清單，原因是這家公司具有開發、生產或維修軍品的能力，例如軍機發動機。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）說：「中國在南海的魯莽和好戰行動，以及為其軍事化努力而積極獲取敏感智慧財產權和技術，對美國國家安全和國際社會安全構成威脅。」

他說：「在解放軍威嚇中國鄰國的行動中，中海油扮演惡霸，中國軍方持續從政府為邪惡目的所採取的軍民融合政策中受益。」

商務部說，中海油「屢次騷擾和威脅南海的海上油氣探勘及開採，目的是升高包括越南在內有利害關係的外國夥伴的政治風險」。

羅斯也表示，中國國有公司北京天驕航空積極推動取得外國軍事技術並加以本土化，對美國國家安全和對外政策利益構成重大威脅。

美國國防部上個月將中海油列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單，迫切投資人必須於2021年11月之前出脫這家公司的股票。（譯者：徐崇哲）1100115

(中央社)