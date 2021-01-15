美國國務院今天宣布，為了進一步捍衛南海自由，對涉入南海大規模填海、建造與軍事化活動的中國籍人士實施簽證限制措施，包含國有企業主管、中共與人民解放軍海軍官員。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天透過聲明，宣布新一波南海相關制裁措施。凡是涉入大規模填海、建造與或軍事化南海爭議島嶼，抑或是透過脅迫手段阻礙東南亞聲索國取得南海離岸資源的中國籍人士，未來都禁止入境美國。

蓬佩奧表示，這包含國有企業主管、中共與人民解放軍海軍官員；這些人士的直系親屬也可能面臨相同簽證限制措施。

蓬佩奧指出，美國商務部今天稍早也以涉入中國脅迫其他聲索國行動為由，將中國海洋石油（簡稱中海油，CNOOC）新增至出口管制實體清單（Entity List）。北京把中海油與其他國有企業當成武器，強行實施其非法南海「九段線」主張。

蓬佩奧說，美國與所有守法國家在維繫自由開放南海上有深遠利益。他強調：「不論軍事與經濟實力為何，所有國家都應能享受國際法所保證的權利與自由，如同1982年（聯合國）海洋法公約內的規定，而不須畏懼受到脅迫。」

蓬佩奧表示，在軍艦護送下，北京持續派遣漁船隊與能源探勘船至東南亞國家聲索海域運作，並騷擾聲索國在該區域的油氣開發。

他重申：「美國與依據國際法，試圖捍衛自身主權權利與利益的東南亞聲索國站在一起。我們會持續採取行動，直到北京停止在南海的脅迫作為為止。」

為了反制中國南海軍事化，美方近幾個月來不再在南海問題上採取模糊立場。

蓬佩奧去年7月曾發表聲明，正式反對中國關於南海「完全非法」的主張，並強調世界不會允許中國將南海當成自家海上帝國。這是美方首次正式就南海爭議反對北京特定主張。

同年8月，商務部以協助北京軍事化南海島嶼為由，對中國交通建設公司子公司在內等24家中國國企祭出制裁。國務院當時也對相關人士祭出簽證限制措施。（編輯：徐崇哲）1100115

(中央社)