根據2021年1月份《英國醫學期刊》的一項研究，相較於沒有喝咖啡習慣的人，經常飲用咖啡者罹患前列腺癌的風險降低9%，而大量喝咖啡者罹患前列腺癌的風險更降低至12%。甚至，即使已罹患前列腺癌的患者，飲用咖啡也可改善其存活率達16%。

前列腺癌已成為男性癌症排行榜中的第二名，也是男性第六大死亡原因。自1970年以來，包含中國大陸、新加坡與日本等亞洲國家，罹患前列腺癌的案例正快速增加。前列腺癌的防範已成為全球公共衛生的重要議題。

與此同時，咖啡已成為全球最受歡迎的飲料之一，且此一趨勢仍持續上升。在現有文獻中，咖啡攝取量已證實可降低肝臟、大腸直腸癌與乳癌的罹患風險。然而，現有文獻對咖啡攝取量對前列腺癌的影響，卻眾說紛紜。

為了解咖啡攝取量與前列腺癌之間的關係，研究團隊蒐集16份關於咖啡飲用的前瞻式世代研究(prospective cohort study)，並分析1,081,581名參與者的數據；其中57,732人為前列腺癌患者。每位參與者的咖啡攝取量，從完全不喝咖啡或每天2杯以下，到每天9杯甚至超過9杯以上，並比較高低攝取量的不同，罹患前列腺癌的風險。

結果發現，相較於不喝咖啡者，每天攝取咖啡的人罹患前列腺癌的風險降低9%，如果每天飲用大量咖啡的人，前列腺癌風險則降低12%。同樣地，已罹患晚期前列腺癌者，每天喝1杯咖啡的患者較不喝咖啡的患者，死亡率降低16%。

研究團隊認為，這是因為咖啡對血糖的影響，以及幫助身體抵抗發炎與抗氧化、對性激素分泌水平的影響，從而產生預防癌症的效果。

不過，研究團隊也提醒，由於在北美、歐洲與日本進行的研究，彼此之間的差異恐使結果產生誤差；加上咖啡豆的類型、沖泡方式不同、咖啡因含量不一，這些都造成結果的誤差，在解釋上必須謹慎。

研究團隊表示，未來將進一步探索咖啡中的潛在機制與活性化合物，進而釐清咖啡攝取量與前列腺癌罹患風險，是否真的存在因果關係。

(中時新聞網)