1月6日美國國會山莊發生暴亂，川普被指對事件進行言語煽惑，遭國會啟動彈劾程序。（圖／美聯社）

美國眾議院以232票贊成、197票反對通過了提起川普的第2次彈劾案，指控罪名是「煽動叛亂」，讓川普成為美國歷史上第一位遭到2次彈劾的總統，而且有可能成為美國首位被彈劾成功的總統。不僅如此，川普的彈劾案不論是否在參院正式通過，都將造成共和黨的分裂，目前共和黨在國會兩院席次皆失去多數，經過這場因彈劾案造成的分裂，黨內暫時難以形成領導中心，預料2年後的期中選舉必然更不樂觀。

在川普之前，美國史上共有3次彈劾案，其中2次沒有通過，1次則是總統在彈劾案前先行辭職。第一次是第17任總統安德魯．詹森，他在未經參院同意下強行撤除陸軍部長職務，而依法律規定，撤除高級官員職務必須經過參院同意，因此眾院院發動彈劾，詹森被列舉了11項罪名，但最後關頭以一票之差逃過彈劾。

第2次彈劾案是第37任總統尼克森，他因水門案件中干涉司法調查，引起輿論與國會批評，最後在國會極可能要通過彈劾案前選擇辭職，彈劾案因此中止，而據說這是國會領袖與尼克林私下談妥的條件。其副總統福特繼任後，立即對尼克森進行特赦，讓他躲過水門案的司法追訴。

第3位是第42總統柯林頓，他因與白宮女實習生莫妮卡．呂文斯基有不正當男女關係，並在調查此案時對國會與民眾隱瞞說謊，引起國會發動彈劾，但最後仍是未能在參院通過。

第4次則是現任總統川普在2019年12月被民主黨提起彈劾，他因涉嫌向烏克蘭施壓來調查川普的政治對手，該案在參議院來來回回進行長達2個多月的拉鋸戰，最終一如外界預期宣告失敗。這次是第5次，也是川普的第2次，主因是在國會山莊暴亂中「煽動叛亂」，目前已成案並進入參院。

川普上次彈劾案失敗的原因很多，最主要還是參院共和黨佔多數，而通過彈劾案更需要2/3票數，因此彈劾失敗早在預料之中。但這次情況有些不同，首先，依參院多數黨領袖麥康奈爾的說法，此案並非緊急事件，因此不考慮動用相關條款加速審議，因此依程序無法在1月20日拜登就職前完成審理與投票。而一旦拖到新總統就職，同時也會有新任的參議員就職，依這次大選的國會議員選舉結果，共和黨已失去參院多數，在100個席次中以50:50打成平手，但參院議長依法由副總統兼任，因此新一屆參院名義上是民主黨多一票，不過這一票也只能在票僵持下才能發揮作用。而通過彈劾需要2/3同意，亦即67票，民主黨離彈劾成功還是差17票。

其次，這次因為1月6日的國會山莊暴亂，共和黨內部都出現大量批評川普的聲音，甚至連最支持川普的參院共和黨領袖麥康奈爾都明白表示「川普做了會被彈劾的事」，雖然他最後還是會投反對票，但整體共和黨形勢已在支持川普上頭出現分裂。以這次眾院提出彈劾案過程為例，同意提出彈劾案的眾議員除了民主黨全數232位之外，還包括了10位共和黨眾議員，其中包括極有影響力的麗茲．錢尼（小布希的副總統錢尼的女兒），此外還有4名共和黨眾議員投棄權票。這顯示共和黨內部已經出現不同的意見，另有一部份共和黨眾議員則因選民的意見轉向而選擇棄權，他們必須考慮到對彈劾案的態度會如何影響2年後的期中選舉。隨著國會山莊的司法調查與逮捕持續進行，暴亂造成的反川普效應還會持續擴大。只是17票的席次實在不少，雙方現在都對彈劾案的結果完全沒有把握。

另一個因素是時間。拜登就職後必須處理許多迫切的問題，例如疫情、經濟紓困、盟友的問題、伊朗、敘利亞與阿富汗，還有更頭疼的中國問題。在解決這些問題前必須盡快讓重要官員就位，這些重要官員還要通過參院聽證後才能任命，如果上任後參院馬上進行彈劾案，依法就得停止所有其他法案與人事案，全部都要等彈劾案結束後才能審議，如此勢必耽誤重要政務。因此，有分析人士估計，拜登可能需要100天的時間讓參院先處理重要人事案與經濟紓困案，才能有空來處理彈劾案。

現在民主黨推動彈劾川普，主要的動機仍在羞辱川普，並促成共和黨的分裂。目前已有不少共和黨國會議員表態反對川普，有些人則還在觀望，其中一些重量議員想在這次彈劾案重挫川普在黨內的勢力，並讓川普因彈劾而無法再擔任公職，趁此次機會取代川普，為共和黨建立新的領導中心布局，籌謀下次的總統大選。但無論何種態度，不可避免的是共和黨將面臨分裂，如同許多著名評論家指出，美國的未來不會是最大的問題，比較迫切的是共和黨的前途與命運令人擔憂。至於彈劾案在參院的進度，依拜登的意思可能得再過一段時間才能進行比較好，而這段時間，誠如美國媒體所說，將在憤怒、沮喪、難過中煎熬，在走完自己的總統生涯後，不論彈劾案是否通過，都得再於參議院的審查中再遭反對黨與媒體的羞辱。

(中時新聞網)