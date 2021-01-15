小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】國會再集結 川粉嗆17日示威

華府風聲鶴唳！不到一星期後，美國總統當選人拜登將正式入主白宮。但執法單位接獲情資，川普鐵粉17至20日拜登就職當天，將在國會山莊附近舉行「和平武裝示威」，抗議大選結果，極端分子更可能對就職大典發動暴力攻擊。為保護華府安全，國防部授權部署超過2萬國民兵，在國會和華府周邊加強戒備，13日國會正門大廳，更出現大批擁槍國民兵夜宿大理石地板的罕見景象。

【2】朴槿惠閨蜜干政案 判刑20年 罰4.6億台幣 定讞

韓國最高法院14日對前總統朴槿惠「親信干政」案和受賄案做出終審判決，判處朴槿惠有期徒刑20年，併科罰金180億韓元（約4.6億台幣），追繳犯罪所得35億韓元（約8900萬台幣）。朴槿惠之前因介入新世界黨選舉被判刑2年，加上本次判決刑期，共計22年。

【3】今起返台高峰 不推台商泡泡

農曆新年將至，由於入境需要進行14天檢疫，為趕上除夕年夜飯，中央流行疫情指揮中心預估，今日起至28日將是海外國人返台潮，日前1500間集中檢疫所房間已被訂滿。指揮官陳時中表示，目前全世界疫情都很嚴重，像是大陸河北也很嚴重，「難道大家一點警覺都沒有嗎？」有些地方的人已經出不來了，因此，指揮中心不會考慮推動春節泡泡、台商泡泡。

【4】前扁辦主任：專斷惹民怨 將走下坡

蘇貞昌就任閣揆2年，綠委評施政成績合格，但政策溝通及危機處理有待加強。前扁辦主任陳淞山指出，蘇的強勢在危機社會躬逢其時，拿下中上成績沒懸念，但疫情恐慌趨穩，美中關係衝突趨緩，民眾「相忍為國」的團結情緒會漸漸消失，民怨將從隱性變顯性，預料未來半年是蘇的下坡期，2024總統大位，縱使有心，也將無力。

【5】雙北自來水變黃 洗澡心驚驚

雙北陷黃水危機！近來頻出現攝氏10度以下低溫，雙北市多處自來水變黃、變髒。台北市自來水處14日表示，這是史上首次出現因氣溫低，水質出現翻攪使水混濁的情況，約200萬戶受影響，將提供5天基本費與用水費減免及5天補償，共10天免水費。屏東市也傳出自來水疑因低溫混濁，水公司承諾減免水費。

(中時新聞網)