駐紐約辦事處今天在社群媒體發文，附上美國駐聯合國大使克拉夫特攜帶台灣黑熊布偶進入聯合國總部的照片。這張照片證實克拉夫特與總統蔡英文視訊對話時所言不虛。

克拉夫特（Kelly Craft）去年9月在紐約參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊，事後在社群媒體推特（Twitter）發文附圖，背景有隻顯眼的台灣黑熊布偶，頓時成為熱門話題。

這隻出自挺台入聯團體Keep Taiwan Free「防疫關懷包」的小黑熊近期再度與克拉夫特同框。

駐紐約辦事處在推特與臉書（Facebook）發文，附上克拉夫特在聯合國紐約總部內的背影照。她當時準備上樓梯前往聯合國大會廳，為在台參加模擬聯合國會議的學生錄製談話，搶眼的台灣黑熊布偶從她的黑色手提包探出頭來。

駐紐約辦事處推文寫道：「我們希望有朝一日可以進到那裡。」

克拉夫特原訂13至15日訪問台灣，但國務院美東時間12日宣布，為確保政權交接程序順利完成，取消官員本週所有出訪計畫，包括克拉夫特的訪台行。克拉夫特無緣成為1971年中華民國退出聯合國以來，首位訪台的現任美國駐聯大使。

蔡總統台北時間14日透過視訊與克拉夫特對話，提到克拉夫特去年9月在推特分享與台灣黑熊布偶一起入鏡的照片，詢問布偶是否在她身邊。克拉夫特回答「有的」，並說她帶著這隻布偶進入聯合國大會廳。

蔡總統接著說：「這隻小熊不僅象徵台灣，更激發了年輕世代想要多加了解，進而共同努力幫助台灣成為聯合國的一員。」

台灣多年來積極爭取參與聯合國體系，但在中國阻撓下，台灣民眾與媒體無法進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動。政府與友邦不斷呼籲聯合國匡正此一情形，確保台灣平等、有尊嚴參與實現永續發展目標相關會議、機制與活動。

克拉夫特與蔡總統對話後在推特發文，稱許台灣在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）等方面都是世界典範。

她在為台灣模擬聯合國活動錄製的影片中說，美國在聯合國等國際場域表明支持台灣參與，深信台灣是世上一股良善力量，「這再真實不過了」。她鼓勵台灣年輕學員發揮所長，以在世界衛生組織（WHO）等國際舞台追求職涯發展為目標。

克拉夫特說：「別把一瞬間誤認為是一小時、把一天當成一年。最重要的是，別讓磨難動搖你所知且相信的事。保持堅定，即使在此時刻也要大聲說出民主話語。因為總有一天，你也會站在這裡。」（編輯：徐崇哲）1100115

(中央社)