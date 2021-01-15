跨黨派的美國國會及行政部門中國問題委員會今天發布一份報告指出，中國可能在對待新疆維吾爾人和其他少數民族穆斯林時犯下「種族滅絕」罪行。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）表示，過去一年出現新證據，顯示「正在發生危害人類的罪行，甚至可能是種族滅絕」。 CECC也指控中國騷擾在美國的維吾爾人。

CECC共同主席，民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）稱中國過去一年踐踏人權的行為「令人震驚且前所未見」，並敦促國會和即將上任的拜登政府讓北京負起責任。

聯合國表示，新疆至少有100萬維吾爾人和其他穆斯林遭到拘留。宗教信仰領袖、維權組織和其他組織指出，包括種族滅絕在內的危害人類罪正在當地發生。北京否認這些指控。

根據國際法，危害人類罪被定義為廣泛和系統性的罪行，而種族滅絕的舉證責任（意圖消滅部分人口）可能較難以證明。

(中央社)