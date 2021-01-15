美國眾議院1月13日表決通過彈劾總統川普，川普成為美國史上第一位二度遭到彈劾的總統，負責審理的參議院要到1月19日才開議。資深媒體人唐湘龍表示，如果彈劾案到1月20日之後才過，川普連特赦自己的機會都沒有。

唐湘龍在政論節目《少康戰情室》中表示，當然川普現在最大的困難在於，因為參議院要到1月19日才開議，1月19日很尷尬，就是他要做一個賭注，到底彈劾會不會過。如果彈劾案到1月20日之後才過，他連特赦自己的機會都沒有，因為他的特赦權就剩一天，所以川普最後的機會是，如果他真被彈劾，就定罪的部分來講，他要特赦他自己。

唐湘龍指出，彈劾有3個程序，第一是確定是不是彈劾，第二道程序還要再重新表決，表決是用簡單多數的表決，是決定是不是要剝奪川普以後從政的權利。若是要剝奪川普以後從政的權利，第三程序要再表決一次，這時法官就要論告他到底是不是有罪。

唐湘龍表示，參議院在彈劾庭的時候，表決的方式很特別，每一個參議員都要被問，你認為他有沒有罪。川普的特赦權要在那個時候自我赦免。但是如果晚了，川普連特赦自己的機會都沒有，這個是難度比較高的。

唐湘龍認為，由於眾議院跟參議院的結構不一樣，未來美國的兩個黨都很難同時掌握參議院跟眾議院。像目前的民主黨，將會是很少數的案例，因為它的結構已經完全的分裂。

針對彈劾，目前民主黨連同獨立席次、共和黨在參議院各占50席，要一舉拿下所需的2/3票數並不容易。聯邦眾議院提案，須過半表決同意通過提交聯邦參議院，參院表決，須2/3議員表決同意通過。

(中時新聞網)