民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將在1月16日投票。罷王團體強打「10萬市民，光榮中壢」，要衝破8萬1940張罷免門檻。港媒分析指出，很多人認為「罷王」根本不可能過關，但若藍營終究願意站出來相挺，應會成功。

根據香港媒體《中評社》分析表示，王浩宇兩年前拿到1萬6292票當選市議員，現在要花5倍力氣，要有8萬1940張同意罷免票，罷王才會過關，很多人認為根本不可能，但是要罷免成功，也不是沒有機會。

「罷王」最後關鍵是投票率，因此鼓勵選民出來投罷免票，是不分黨派組成的罷免團體共同目標，桃園在地國民黨也將主辦「罷王團結之夜」。

港媒指出，這次「罷王」看來很冷，但是罷王總部只要鎖定3成到3成5選民就可以了。尤其王浩宇是靠網路社群經營起家，經營策略就不只是傳統正規的選戰打法，這當中有很多有趣的學問，不是靠傳統選戰的人能夠瞭解，雖不知道罷免最後會不會成功，但是台灣的民主政治，從選舉、罷免、創制、複決，到開始流行罷免潮，「罷免王浩宇模式」會成為新的選戰研究。

港媒認為，國民黨立委魯明哲2020在中壢選區得票10萬463票，突破了10萬票，才有罷王團體「10萬市民，光榮中壢」的訴求。若藍營願意站出來相挺，「罷王」終究會成功。

(中時新聞網)