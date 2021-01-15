高雄市鳳山區今(15日)凌晨發生民宅惡火。一棟位在五甲一路的4層樓住宅，因不明原因突然起火，警消獲報到場後，共派28車62人前往救援，並於5點14分將火勢撲滅，現場共救出2大2小，到院前皆無呼吸心跳。

鳳山凌晨惡火，母抱女跳樓逃生，2大2小無生命跡象。(劉宥庭／高雄傳真)

鳳山凌晨惡火，母抱女跳樓逃生，2大2小無生命跡象。(劉宥庭／高雄傳真)

鳳山凌晨惡火，母抱女跳樓逃生，2大2小無生命跡象。(劉宥庭／高雄傳真)

警消趕抵現場後，發現二樓已冒出熊熊大火，當時武姓女子寶ˋ著陳姓女嬰站在三樓外牆，還不斷的對外大喊「救命」，現場警消及民眾焦急地勸她不要跳，但武女疑似受不了高溫，抱著女翁急著要上鋁梯，卻不幸墜地，事後都無生命跡象。

當控制住火勢後，警消進入屋內搜尋，又在現場發現70歲的程姓女子以及10歲的武姓女童，但兩人都遭濃煙嚴重嗆傷及燒傷，現場已經回生乏術

警消在現場救出4位民眾，但都已毫無生命跡象。傷者名單如下:1歲陳姓女嬰、33歲武姓女子、70歲歲程姓女子以及10歲武姓女子。但女嬰搶救後恢復心跳呼吸<目前仍在急救當中。

根據消防隊員指出，發生火警的是一棟透天民宅，起火點位於建築物2樓，凌晨4點44分2樓突然竄出濃煙。消防隊員透露，案發當時一名母親抱著1歲女兒，從3樓跳樓逃生，警消現場救出4人，皆無生命跡象，緊急送醫，起火原因仍有待警消進一步調查釐清。

(中時新聞網)