台積電美國存託憑證（ADR）今天大漲6%，衝上歷史新高價位。分析指出，台積電規劃年度資本支出創新高，凸顯公司高層看好半導體產業前景，積極鞏固技術優勢。

台積電14日公布去年第4季財報，單季與全年營收、獲利都創歷史新高紀錄。台積電預期今年美元營收將成長15%左右，並宣布全年資本支出將達250億至280億美元。

台積電在紐約交易的ADR盤中一度猛漲12.9%，午盤漲幅收斂，終場勁揚6.06%，收在歷史新高126.45美元；年初以來漲幅擴大到16%，延續去年飆漲逾87%的氣勢。

台積電風光無比，與業界昔日一哥英特爾（Intel）落寞形成鮮明對比。華爾街日報分析文章形容，台積電身為全球晶圓代工霸主的感覺很棒，「特別是其他王國深陷困境的時候」。

文章點出台積電獲晶片需求旺盛、競爭對手落難、掌握頂尖製程技術3大利多加持。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發以來，居家辦公風潮帶動個人電腦與資料中心伺服器需求，台積電獲益良多。美國政府制裁台積電昔日大客戶華為技術有限公司後，台積電也安度考驗，上季中國只貢獻台積電營收6%，遠低於前一年同期的22%。

文章寫道，台積電大舉投資代表公司高層對未來深具信心。

英特爾撤換執行長後可能決定部分先進晶片委外生產，成為台積電新客戶。伯恩斯坦公司（Bernstein）估計，台積電如吃下英特爾生產需求20%，營收可增加8%；就算英特爾決定不委外生產，台積電也能成為超微（AMD）市占率提升下的獲益者。

過去一年台積電股價水漲船高，預估本益比直逼30 倍。但文章指出，台積電砸下重金鞏固技術優勢，加上競爭對手在晶片需求擴增時陷入掙扎，都讓台積電偏高的估值沒那麼令人難以下嚥。（編輯：徐崇哲）1100115

(中央社)