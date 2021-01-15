根據中央氣象局最新資訊，15日6時38分發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.4公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方98.1公里(位於花蓮縣富里鄉)，最大震度花蓮縣、臺東縣4級。（編輯：徐崇哲）1100115

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(中央社)

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