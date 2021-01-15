花蓮地震芮氏規模3.7 最大震度4級 07:152021/01/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今早6時38分花蓮地震芮氏規模3.7，最大震度4級。（圖／擷取自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，15日6時38分發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.4公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方98.1公里(位於花蓮縣富里鄉)，最大震度花蓮縣、臺東縣4級。（編輯：徐崇哲）1100115 大陸市場規模千億 2025再翻倍 《通信網路》合勤前進北歐 攜挪威電信部署5G (中央社) #地震 #花蓮縣 #芮氏規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 壽險業 挺過最大國際板贖回危機 2020年被大量提前贖回逾1.35兆 04:102021/01/14 財經要聞 中正大學師生設百顆地震儀 追蹤古坑梅山斷層帶 10:172021/01/14 寶島 逢甲大學三倍券調查 估算創造逾935億經濟規模 22:012021/01/14 財經 全台最美飯店盤點 承億文旅成最大贏家 20:122021/01/13 生活 挪威電信與合勤科技合作 進行5G部署計畫 17:512021/01/13 財經 《類股》美紓困規模欲小不易 比特幣恐死灰復燃 11:592021/01/14 財經 全台最美飯店 承億文旅大贏家 04:102021/01/14 產業．科技 超夯日料吃到飽餐廳要開分店啦 饗賓7品牌宣布今年展店15間 21:382021/01/14 生活 川普遭彈劾前又遇重創 最大金主美國賭王病逝 08:502021/01/13 財經 千坪都更重大建設匯聚 南港頂級商辦、純住宅供不應求 15:202021/01/13 區域情報-台北 台鐵洄瀾雙城開發計畫 花蓮規模最大都更計畫啟動 15:552021/01/14 生活 生活熱門新聞 高麗菜、地瓜葉輸了 降三高長壽菜竟是它 - 生活 雙北自來水噁泛黃 北市府：450萬人免10天水費 - 生活 好市多邪惡下午茶！驚人銅板價曝 網嗨翻：完全可以 - 生活 國家語言法 學者轟黑洞級災難 - 生活新聞 - 中國時報 路邊喜見「碳烤10」 男走近一看崩潰：老闆騙我 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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