美國總統當選人拜登的政權交接團隊高層指出，拜登今天將推出1.9兆美元（約新台幣54兆元）紓困案，以提振遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創的經濟。

法新社報導，這項大規模支出計畫將提高依上個月通過法案下的支票給付金額至2000美元，並要求將聯邦最低工資調升至每小時15美元。

交接團隊高層表示，在疫情導致數以千萬計民眾失業和去年經濟大幅翻轉向下後，這位即將上任的總統也計劃近期提出另項「復甦」方案，目的在提升這個全球最大經濟體的就業情形。

(中央社)