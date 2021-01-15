新北市一名年近50歲的張姓男子，離婚後獨自照顧患有輕微腦性麻痺的兒子，12年來未曾讓他上過學，也沒有看過病。但張男並不是毫無能力，他坐擁樂華夜市一整棟樓，每月光收租就有40萬元收入，累積身家數億。

體型微胖的張男，和骨瘦如柴的兒子一對比，令人無法相信他們同住一個屋簷下。根據《自由時報》報導，張男擔心患有輕微腦性麻痺的兒子一旦上學，恐遭人霸凌、嘲笑，乾脆不讓他就學，連健保卡一次也沒用過。

離譜的是，張男經常外出找友人吃飯、泡茶，把兒子一個人丟在家哩，導致他三餐不正常，12歲了體重才20多公斤，明顯營養不良。新北社會局評估此案屬高風險家庭，去年訪視後將張男移送法辦，檢方諭令張男限制出境，須妥善照顧孩子。

強制處分今期滿，關懷小組前天等在張家樓下，趁張出門帶走正在睡覺的兒子，完成安置後致電張男，卻反遭張嗆聲，不滿政府介入。

(中時新聞網)