其實最普遍的關節炎是退化性關節炎。聽起來像是年紀大的人才會有的毛病，沒錯，45歲以上的人機率比較高，尤其是65歲以上的人罹患機會更高，年輕人如果關節曾經受傷、慢性發炎、感染或其他罕見的問題，也可能提早罹患退化性關節炎。

退化性關節炎可能影響身體任何一個關節，包括手指、膝蓋和髖關節、下背部和腳。除非受過傷，要不然退化性關節炎很少會發生在腕、肘、肩或腳踝。通常剛開始只侵犯一個關節，不過如果發生在手指，就可能一開始就發生在多個關節。

退化性關節炎的問題在於軟骨（墊在骨頭的末端，兩個骨頭接近的地方）。當關節間的軟骨開始磨損，光滑的表面變粗糙，甚至於朽壞時，剩下兩個骨頭就硬碰硬，所以造成疼痛。症狀從僵硬、輕微疼痛、到嚴重的關節疼痛，嚴重的話，會影響行動力。

●什麼原因造成退化性關節炎？

梅約醫學中心指出，有些科學家認為關節炎的軟骨損傷，可能和關節的壓力太高、引起關節間的酵素分泌不平衡有關。

15年經驗的疼痛專科醫師、治療超過15萬個病人、美國醫學運動協會（American Medical Athletic Association）的創始人之一，羅倫斯醫師看過太多人的生活品質被關節炎徹底摧毀，真是件痛苦的事。不過，他也指出很多70、80歲的人，遵照健康的生活形態，活活潑潑的過日子，就能離關節炎遠遠地。

目前除了手術換關節外，還沒有辦法根治退化性關節炎。所以預防為上策，而且愈早愈好。以下就是幾招預防之道。

1.保持理想體重：過重會增加關節的負擔。

2.運動：運動可以強化關節旁的肌肉，進而保護關節，關節也變得比較有彈性。沒有運動習慣的人，肌肉通常較弱，增加關節炎的機率。不過，要注意不要過度運動，適得其反。羅倫斯醫師建議可以做瑜伽。瑜伽可以增加肌肉張力和彈性，同時增加關節活動範圍。

3.保持正確姿勢：提重物時記得保持背部直立，要拿取低處的物品時，彎膝蓋和髖關節，千萬不要彎腰。平時坐著的時候，椅子的高度最好不要太低，以減輕起立和坐下時，髖關節和膝關節的壓力。

4.做事時使用最強壯的關節：用最強壯的關節工作，可以保護比較弱的關節，讓它們只做它們能力範圍的工作。提重物時，儘量使用大關節做支撐，而且把重量分散在幾個關節。例如，腕、肘、肩關節，而且最好愈靠近胸部愈好，充分運用上臂及上半身的整體力量。

如果開笨重的玻璃門，儘量不要用手臂推開，而是用身體去擋開。

5.避免讓關節長期維持同一個姿勢：寫字、打電腦15分鐘休息一下，伸展一下手指。坐長途車、飛機至少每一個小時伸展、活動一下關節。坐在沙發上看電視，最好半個小時就起來動一動。

●避免關節疼痛

如果你已經有關節炎，除了以上正確運用關節的方法外，還有「幾招簡單到難以相信方法，可以保護你的關節，避免疼痛」，梅約醫學中心的舊瑞森醫師說。做事有很多方法，有些動作會增加關節的壓力，有些動作可以減輕壓力與疼痛。以下的原則，可以保護關節避免不必要的壓力。

1.每天至少做一次每一個關節的全範圍運動：

也就是說伸展、彎曲或轉動每一個關節，到以不感覺疼痛為止的程度與角度。例如，正常的頸、肩、腕關節的全範圍活動就是360度轉動頸、肩或腕關節。肘關節和手指關節的全範圍活動就是伸展與彎曲，以此類推。這樣做可以幫助你維持每一個關節的靈活度。

每一天你能夠活動每一個關節範圍的程度可能不同，（例如今天你可能可以完全伸展手指成水平，明天可能做不到）。小心活動關節時不要做得過度，每個動作以不疼痛為止的程度就好，千萬不要勉強，每一個動作要慢且輕，突然的拉扯或是大動作會傷害你的關節。

2.學習了解和尊重你的疼痛：

試著分辨關節炎疼痛的不舒服和過度使用關節疼痛的不同。嘗試去感覺過度使用所造成關節壓力的疼痛，避免一再重複這些動作。如果活動後超過1小時疼痛還持續的話，表示這個活動對關節壓力太大，應該要避免。當關節疼痛和腫脹時，最可能受損，所以要儘量避免運動過度所造成的疼痛。

3.小心使用你的手：

不正確的使用，會增加關節變形的危險。避免握拳的動作，如果必要用一些小工具來輔助，避免用到手指力量。拿東西時，手掌最好都處於張開的狀態。例如開抽屜時，最好有拉環可以用腕關節或手臂的力量拉，減少手指的壓力。

4.一天中要適度平衡活動與休息的時間：

有效管理工作負荷可以避免關節的負擔。工作步調最好不疾不徐，避免匆忙。在感覺疲倦或疼痛時就要休息。定期做伸展活動讓關節有點時間喘口氣休息一下。

5.運動：

鼓勵關節炎病人運動，聽起來很怪嗎？以前醫師會告訴有關節炎的病人儘量避免運動，以免損傷關節。現在的醫學觀念恰恰相反，運動在不傷害關節情形下，可以改善健康。

美國關節炎基金會指出，運動對關節炎病人特別重要，因為不運動關節更容易僵硬和疼痛，而且因為關節已經受傷，更需要有強壯的肌肉來支持和保護，如果不運動肌肉也會變得瘦小無力，連帶的也會比較容易骨折。相反地，運動可以幫助有以下的好處。

● 保持關節的靈活度。

● 保持關節周圍肌肉強壯。

● 保持骨骼和軟骨組織強壯和健康。

● 改善日常生活能力。

● 改善整體的健康。例如，改善體力，睡得更好，控制體重，強壯心臟，減輕憂鬱。

不過，最重要的是運動要循序漸進，不可勉強，慢慢開始，運動前要暖身，運動要結束前要做一些緩和動作，慢慢放鬆、結束。

(中時新聞網)